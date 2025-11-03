La fuerza del Estado es la justicia: Sheinbaum Pardo

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo prometió toda la fuerza del Estado para que haya justicia por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, ocurrido el sábado.

“Primero condenar el homicidio, segundo nuestra solidaridad y condolencias a la familia y a sus seres queridos”, manifestó.

En la conferencia matutina de este lunes, expresó que la fuerza del Estado es la justicia y prometió que estarán cerca de Michoacán.

“Toda la fuerza del Estado, la fuerza del Estado es la justicia, hay quien pide como ocurrió con la guerra contra el narco, la militarización y la guerra, eso no funcionó, es más, fue lo que llevó a la situación de violencia en Michoacán, la guerra contra el narco, eso no funcionó, al contrario, fue lo que generó está violencia que apenas estamos disminuyendo”, manifestó.

Fueron seis años de Calderón, seis años de Peña, y apenas cambió la estrategia y se ha estado diciendo, asentó, que es la Atención a las Causas y la Cero Impunidad, la Inteligencia, la Investigación y la Judicialización.

Sheinbaum Pardo asentó que esa guerra contra el narco, las ejecuciones extrajudiciales, no llevaron a nada, seis años de guerra contra el narco, seis años en donde Peña armó a través de un comisionado, autodefensas, no funcionó.

“Y nosotros es la cero impunidad y la justicia y la atención a las causas, las dos y al mismo tiempo, la presencia, presencia e inteligencia, y justicia. Justicia social y también un verdadero sistema de justicia, en donde un delincuente pueda ser detenido o presunto delincuente pueda ser detenido y tenga un juicio. El fortalecimiento de las instituciones de justicia, la presencia y la inteligencia”, manifesto.

“Vamos a estar cerca de Michoacán, no están solos y no los vamos a dejar solos, de Uruapan y de todo Michoacán, igual que de todo el País”.