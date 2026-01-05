‘La intervención nunca ha traído democracia’, dice Sheinbaum sobre incursión de EU en Venezuela para capturar a Maduro

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mostró nuevamente rechazo este lunes a la operación armada estadounidense en la que fue capturado el Mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, y afirmó que las intervenciones nunca han traído democracia o han generado bienestar y estabilidad en los países.

“La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica, a raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa, que derivó en la captura del Presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas”.

“México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades: rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”, señaló.

La Mandataria mexicana consideró que solamente los pueblos “pueden construir su propio futuro” y “ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de Gobierno”, luego de la intervención del Gobierno de Donald Trump en Venezuela.



“Cooperación sí, subordinación no”

La Presidenta Claudia Sheinbaum remarcó que la relación con el gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump, es de cooperación y no de subordinación, en asuntos bilaterales, como el tráfico ilegal de fentanilo y otras drogas ilegales.

“Es importante recalcar, que cuando hablamos de responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, que esta violencia que se vive nuestro país, tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos hacia México, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”.

“Finalmente, es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación, sí, subordinación e intervención, no”, agregó la Mandataria mexicana.