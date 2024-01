El Instituto Nacional Electoral informó que, según datos preliminares, el padrón electoral de México tiene 100 millones 041 mil 085 registros, mientras que el listado nominal es de 97 millones 539 mil 056 personas, incluidos aquellos que fueron empadronados en el extranjero.

El padrón electoral es la base de datos que contiene la información de la población que ha solicitado su credencial para votar. Mientras que la lista nominal contiene el nombre y la fotografía de la ciudadanía que cuenta con credencial para votar vigente, es decir, es la población que podrá ejercer su derecho al voto.

Recordó que el 14 de marzo de 2024 concluye el plazo para que los ciudadanos recojan su credencial para poder ser incluidos en la Lista Nominal, lo que les permitirá emitir su voto el 2 de junio.

Del total de ciudadanos en la lista nominal, 51 millones 852 mil 294 son mujeres, esto es, el 51.5 por ciento y 48 millones 188 mil 701 son hombres, el 48.16 por ciento, además se inscribieron 90 personas no binarias.

Durante una conferencia de prensa, la consejera electoral Carla Astrid Humphrey Jordan y el Director Ejecutivo del Registro Federal de Electores, Alejandro Sosa Durán, informaron que, aún cuando la campaña de actualización de la credencial para votar concluyó el 22 de enero de 2024, durante los próximos tres días, esto es, del 23 al 25, únicamente se atendería a los 48 mil 111 ciudadanos que se presentaron antes del cierre para realizar algún trámite y les fue entregada una “ficha” o solicitud programada.

Humphrey Jordean reportó que ante la demanda ciudadana y como resultado de la campaña de actualización intensiva del 1 de septiembre de 2023 al 22 enero de 2024, en los 855 módulos instalados en todo el País se realizaron 8 millones 243 mil 840 trámites, de los cuales, tan solo estos primeros días del presente año se levantaron 2 millones 340 mil 254.

Además, dijo que los trámites ante el INE fueron 10 por ciento mayor que en 2018, lo que, según ella, daba cuenta de un interés de la ciudadanía por credencializarse.

El Registro Federal de Electores informó que los fines de semana del 4 de noviembre al 7 de enero de 2024, se recibieron 299 mil 459 trámites, y tan sólo 222 mil 263 ciudadanos tramitaron su credencial el 20 y 21 de enero.

“Yo esperaría que este interés de la ciudadanía de tener su credencial para votar, se traduzca en que acudan a las urnas el próximo 2 de junio, porque el histórico de votación en las elecciones presidenciales no pasa del 60 al 64 por ciento, lo que quiere decir que más de 30 por ciento de personas no votan”, dijo la consejera electoral.

“Los ciudadanos que no se pudieron atender (este lunes hasta antes de las 00:00 horas) porque todavía estaba a esa hora en la fila, se dispuso de fichas para que tuvieran una cita programada, los cuales los vamos atender entre el día de hoy y a más tardar el día jueves”, aclaró, por su parte, Sosa Durán.

El funcionario del INE destacó que de los 8 millones 243 mil 840 trámites realizados durante la campaña intensiva, el 37.86 por ciento fue por reposición de credencial; el 26.13 por ciento por cambio de domicilio; el 17.83 por ciento por inscripción al padrón electoral; y el 15 por ciento para el resto de los trámites. Además, durante dicho lapso, se presentaron 1.2 millones de jóvenes entre 17 y 19 años de edad, para solicitar su inscripción al padrón electoral.

Humphrey Jordan también aclaró que no se podría votar con ninguna credencial “digital” el 2 de junio de 2024, debido a que el objetivo de la aplicación móvil que el INE habilitó, era únicamente para corroborar si la mica estaba vigente y la persona se encontraba inscrita en el padrón electoral.

“En este momento no hay una credencial para votar digital. Falso. No existe, no la pueden descargar de ningún lado. Lo que tenemos es una aplicación que cualquiera de ustedes puede bajar que se llama ‘Valida INE’. Esta aplicación es para que todas y todos podamos conocer si la credencial para votar que nosotros tenemos para cualquier trámite es vigente y está en el padrón electoral”, comentó Humphrey Jordan, que expuso, además que los interesados deberían escanear los códigos QR y OCR de la credencial de elector, en donde se podría conocer el nombre y los datos de la mica.

La aplicación permitiría escanear el código QR de la mica utilizando la cámara de los teléfonos móviles, una vez que así se solicitara. Además, se debería aceptar los términos y condiciones para poder utilizarla.

A través de la cámara del teléfono móvil, se solicitaría escanear el código QR que estaba del lado izquierdo de la credencial, para posteriormente hacer lo mismo con el del lado derecho. Una vez cumplido con esos requisitos, aparecería la información en la pantalla del celular, la cual se debería verificar que fuera correcta.