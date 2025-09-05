$!La mayoría de las personas sufren de una intoxicación de cortisol: Marian Rojas Estapé

Un 90 por ciento de las preocupaciones que se registran y producen estrés no van a pasar y esas películas que se construyen en la mente no van a suceder, pero producen cortisol.

Así lo explicó la especialista en psiquiatría y escritora Marian Rojas Estapé explicó a jóvenes becarios de la Fundación Telmex Telcel que acuden al encuentro México Siglo XXI, Mentes que iluminan el futuro, advirtió que actualmente se vive intoxicados de cortisol, que es la hormona del estrés y que se activa en los momentos en que la supervivencia está en juego.

“El ser humano no está diseñado para ser feliz, está bioquímicamente diseñado para sobrevivir, nuestros mecanismos más importantes son de supervivencia

pero lo que el organismo busca y prioriza es la supervivencia y por eso el cerebro manda esas señales”, señaló.

El cortisol, explica, no solo se activa cuando mi supervivencia física está en juego, sino otro tipo de supervivencia, como la afectiva, cuando hay temor a quedarse solo y esa soledad involuntaria es uno de los principales daños en la sociedad y la que más daño hace.

Rojas Estapé indicó que el cortisol tiene su pico más alto durante la mañana y luego se activa la melatonina y por eso se puede dormir.

Aunque advirtió que la melatonina es inhibida por la luz del celular y eso ocasiona dificultades para conciliar el sueño y descansar.