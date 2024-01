Los representantes del PAN, PRI y PRD en el Instituto Nacional Electoral (INE) demandaron acciones concretas para garantizar la seguridad en las campañas y en las elecciones de 2024, y para cerrar el paso a la influencia del crimen organizado y la violencia en el proceso.

El Consejo General del INE conoció un informe que, por órdenes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe presentarse cada mes sobre las acciones de coordinación con instancias de seguridad del gobierno federal. Dicho informe contiene generalidades sobre la celebración de mesas de coordinación y reuniones entre la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el gabinete de seguridad.

Sin embargo, los representantes de los partidos consideraron insuficiente el informe, ante una situación en la que, aseguraro, están asesinando aspirantes, dirigentes partidistas, y se están creando zonas en las que nadie quiere hacer campaña o postularse a alguna posición política.

“Este informe da cuenta de una serie de actividades realizadas en acatamiento de diversas sentencias y en el marco del protocolo para prevenir factores de riesgo en los procesos electorales aprobado el pasado 14 de diciembre del 2022. Sin embargo, este informe nos parece insuficiente debido a que en este no se advierten acciones concretas para mitigar la presencia del crimen organizado en el proceso electoral”, señaló el panista Víctor Hugo Sondón.

El representante del PAN dijo que el INE no está atendiendo obligaciones e interrogantes que ha planteado la coalición opositora, como los alcances de los convenios de coordinación con autoridades de seguridad pública; si existe o se está generando un mapa o atlas de riesgo con acciones específicas.

“Nos parece muy importante conocer si es necesario emitir alguna medida de mitigación o actuación. Es importante tener claridad sobre qué medidas tomará esta institución, incluso de ser necesario la de ejercer la facultad de atracción, en cualquier etapa, de alguna elección local o municipal en la que se advierta la existencia de factores de riesgo y de violencia por parte de criminales”, añadió.

Oposición cuestiona informe sobre violencia previo a elecciones

Los representantes del PAN, PRI y PRD recordaron que en el actual proceso electoral ya se han registrado más de seis asesinatos de diversos actores políticos; desde el asesinato de le magistrade Ociel Baena, en Aguascalientes; el asesinato de un aspirante en Acapulco, en diciembre, y cuatro asesinatos de aspirantes a distintos cargos en los estados de Morelos, Chiapas y Colima, en enero de 2024.

El representante del PRI, Rubén Moreira, hizo un llamado al INE ara ocuparse del tema de la seguridad, abrir foros de discusión con especialistas, crear y difundir un atlas de riesgos y convocar a los gobiernos de los tres niveles a asumir su responsabilidad.

“Igual vamos a tener elecciones pulcras, vamos a tener las mejores boletas electorales, vamos a tener los mejores funcionarios electorales, vamos a saber a una hora precisa el resultado, pero va a haber candidatos que no van a aceptar, va a haber muchos candidatos que no pueden hacer campaña. Yo he sido candidato y he vivido el tema de ‘hay que retirarnos porque esos señores que están en esos cerros están armados y pueden dispararnos’. Y eso lo vive muchísima gente y nos lo dice mucha gente”, comentó.

Moreira aseguró que todos los partidos políticos deberían condenar por igual la intervención del crimen organizado, y no hacer apología de la violencia.

“Porque cuando unos los condenan y otros no, entonces uno se vuelve blanco del crimen organizado y otros no. Que sea una acción en pro de la democracia, que todos los partidos, digamos que el narco no puede apropiarse del gobierno de ningún orden”, aseguró.

Ángel Ávila, del PRD ―partido que solicitó los informes que está generando el INE en materia de seguridad en las elecciones 2024―, dijo que este tema es el elefante en la sala, pues todos los partidos tienen casos de candidatas y candidatos amenazados, asesinados o amedrentados para abandonar su aspiración.

“Acabamos de conocer del asesinato del Secretario General Estatal del PAN, Alfredo Giovanni Lezama, que aspiraba a ser candidato a diputado federal. Acaban de asesinar hace unas semanas en Guerrero, en Acapulco, al excandidato Ricardo Taja, que había sido candidato a la alcaldía. En Chiapas se asesinó a David Rey González, que era aspirante a la presidencia municipal de Suchiate. En Colima, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, ha señalado que hay personajes de un cártel del crimen organizado cercanos a la candidata Claudia Sheinbaum”, relató.

Ávila recordó que el Tribunal Electoral ordenó al INE hacer mapas de riesgo y tomar medidas urgentes para blindar los procesos electorales, en sentencias por impugnaciones de la oposición en Michoacán 2021 y Tamaulipas 2022, en las que el PRD y el PAN acusaron la intervención del crimen organizado en favor de Morena.

El representante perredista enumeró algunas acciones que el INE ha quedado a deber: los mapas de riesgo, el Protocolo y Guía de Actuación de las Autoridades para Salvaguardar la Integridad Física de los Servidores Públicos, y la celebración de foros y consultas con expertos en materia de seguridad.

“De nada nos sirve el INE cumpliendo la formalidad de la elección, si al momento de ir a la casilla esta elección ya está predeterminada, en esta elección ya el crimen organizado dijo qué candidato va a ganar y qué candidato no pudo competir”, añadió.

Los representantes de Morena, Sergio Gutiérrez Luna y Mario Llergo, respaldaron el informe presentado por Guadalupe Taddei, y acusaron a la oposición de usar el tema de la seguridad y la influencia del crimen en las elecciones para “hacer politiquería”.