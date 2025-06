$!La protesta por desapariciones LGBT y crímenes de odio persistió entre la fiesta y el color de la Marcha del Orgullo 2025

Más temprano, cuando las banderas trans, no binaria y LGBTIQ+ y los asistentes con vestuarios coloridos para la celebración– que se extendería con un concierto en el Zócalo capitalino– empezaban a incorporarse desde las calles que cruzan Paseo de la Reforma, familias y colectivos se agruparon en la Glorieta de los Desaparecidos para recalcar la importancia de no dejar esa agenda fuera.

Entre ellos, un espacio particular fue el que ocupó, real y simbólicamente, el contingente contra las desapariciones LGBTIQ+, que participó por tercer año en la Marcha del Orgullo 2025 para crecer la visibilidad de esa agenda. Su presencia no sólo fue parte de los grupos que avanzaron hacia el Zócalo, sino que se expresó en episodios previos de memoria y exigencia de justicia.

Pronto se escuchó entre esas agendas de exigencia la voz de un hombre de edad avanzada que llevaba el megáfono del contingente de personas que viven con VIH, y le recordaba a las personas que se cruzaban a su paso que cualquiera es susceptible a la transmisión del virus, que, advirtió, “pisa parejo”.

Al frente de ese contingente, que remarca una de las agendas más sentidas por las poblaciones LGBTIQ+ en materia de salud, que es el abasto de antirretrovirales, rodaba un Condomóvil, que lanzaba preservativos a su paso. “Disfrutemos, cojamos con responsabilidad; por eso se están regalando los condones, por eso y por una salud digna, aquí está la red de personas que vivimos con el VIH”, gritó.

La disidencia frente al Poder Legislativo

En tanto, bajo la consigna “las vidas importan”, el bloque disidente, integrado por diversas organizaciones y colectivos que también defienden la agenda de atención a las personas que viven con VIH, al igual que las de las personas trans y otras diversidades, hicieron notar su presencia en la Marcha del Orgullo 2025.

A su paso por el Senado de la República, donde en ese momento comenzaba una jornada más del periodo extraordinario en la que se discutiría y aprobaría la reforma que crea la Comisión Nacional Antimonopolios, realizaron diversos actos de protesta y pidieron a los legisladores aprobar la Ley Integral Trans, iniciativa que busca garantizar el acceso a todos los derechos de esas poblaciones.

Entre consignas como “la policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, “aquí está la resistencia trans”, “las vivas trans importan”, “es una marcha, no es negocio”, “Noroña, culero, tú no eres pueblo” y “Claudia decía, que todo cambiaría; la misma porquería”, pintaron frases en las rejas del Senado, prendieron fuego a cartones y mostraron carteles que sostenían “No hay orgullo con transfeminicidios”. Al interior del recinto, legisladores no dejaron pasar la oportunidad para prometer que revisarán todas las demandas, aun sin conocerlas.