‘La quiere mucho la gente’, dice Sheinbaum de Marina del Pilar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la Fiscalía General de la República estuviera investigando a la Gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa, al igual que a su esposo, Carlos Torres Torres.

“Ella ha hecho muy buen trabajo al frente del Gobierno de Baja California y no hay nada que tenga que ver con una investigación que conozca la Fiscalía General de la República”, aseguró, al ser cuestionada respecto a las manifestaciones en contra de la Gobernadora bajacaliforniana, a quien respaldó y destacó su popularidad en dicha entidad.

Durante su conferencia de prensa matutina explicó que hasta el momento no había información oficial proveniente del Gobierno de Estados Unidos, ni de la FGR que involucrara a Ávila Olmeda en algún procedimiento legal o jurídico.

“Todavía no hay información de parte de Estados Unidos, no hay ninguna de la Fiscalía General de la República, que pudiera decir que hay algo en contra de Marina del Pilar [...] No hay indicios ni pruebas en su contra, y no hay ninguna carpeta de investigación abierta”, subrayó.

“La quieren mucho [a Ávila Olmeda], la gente, lo he visto, percibido cuando estoy en Baja California. Ella está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien”, afirmó Sheinbaum Pardo, quien, ante las protestas ciudadanas en contra de la Gobernadora, reiteró que “somos un País libre, todos se pueden manifestar en contra de algo, no hay represión”.

“Revocar una visa no significa una acusación formal ni implica culpabilidad. Es una decisión administrativa del Gobierno de Estados Unidos y no hay elementos que indiquen otra cosa”, puntualizó, quien, además, dijo que su administración no toleraría actos de corrupción, pero que también no permitiría linchamientos políticos sin fundamento.