La Revista del Consumidor cumple 50 años de ser una aliada de la economía familiar; la Lotería y Profeco develan billete conmemorativo

● La directora de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que la historia de la publicación representa décadas de conocimiento al servicio de México y deseó que este compromiso siga siendo su mayor legado

● El procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante Ruiz, destacó el papel informativo y decisivo que asume cada una de las 597 ediciones de la revista

● El Sorteo Zodiaco No. 1768 cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y se realizará el próximo domingo 15 de noviembre.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante Ruiz, presentaron el billete del Sorteo Zodiaco No. 1768, con el que se conmemora el 50 Aniversario de la Revista del Consumidor, publicación mensual que se convirtió en una aliada de la economía familiar por difundir información sobre la calidad y precios; orientación sobre los derechos de las y los consumidores, así como la promoción del consumo informado, responsable, saludable y sostenible.

La directora Olivia Salomón al tiempo de reconocer el trabajo del equipo que encabeza el procurador César Iván Escalante, subrayó que es un honor para Lotería Nacional conmemorar esta publicación que ha acompañado a generaciones de familias mexicanas.

“Nos honra dedicar este billete a la Revista del Consumidor que nació en noviembre de 1976 con una visión fundamental: acercar información confiable a las personas para que puedan tomar mejores decisiones y defender sus derechos”, señaló.

Olivia Salomón destacó que hoy, después de 597 ediciones y más de mil estudios de calidad, la revista sigue renovándose. Además, reconoció que este año se instaló por primera vez su Consejo Editorial para fortalecer sus contenidos y acercarlos a nuevas generaciones, “hoy la revista es gratuita; llega en papel y en formato digital y sigue demostrando algo fundamental: no siempre lo más caro es lo mejor y una persona informada tiene más herramientas para cuidar su economía”.

La titular de la institución de la suerte afirmó que esta labor coincide con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum que ha puesto en el centro el bienestar de las personas y la defensa de la economía familiar, porque proteger el bolsillo de las familias también es una forma de construir un México más justo.

Al cierre de su mensaje, Olivia Salomón dijo que la historia de la Revista del Consumidor representa cinco décadas de conocimiento al servicio de México y deseó que este compromiso siga siendo su mayor legado, “porque una sociedad mejor informada, es también una sociedad más libre y más justa”.

Por su parte, Escalante Ruiz indicó que, a cinco décadas de la impresión de 200 mil ejemplares de la primera edición de esta herramienta institucional, la portada del número 597 rinde homenaje al planteamiento de la pregunta que marcó el rumbo de cada análisis y comparativo de productos y servicios: ¿cúal compro?

Durante su participación, el servidor público destacó el papel informativo que la Revista del Consumidor ha asumido en las adversidades que sacudieron al país en los años 80, inicios de los 2000 y el 2020, momentos en los cuales fue fundamental fortalecer la orientación, protección y defensa de la población en materia de consumo para salvaguardar su bienestar.

A su vez, enfatizó que, con el objetivo de mantener la cercanía con generaciones de consumidoras y consumidores, la revista evolucionó y pasó del papel impreso en blanco y negro a la radio, la televisión pública, internet, las redes sociales y, despúes de una pausa que obligó a suspender la versión física durante la pandemia, la reimpresión en junio de 2025, totalmente gratuita bajo un profundo sentido social.

“El billete que hoy develamos llevará el nombre de la Revista del Consumidor a todos los rincones del país. Circulará en el Sorteo Zodiaco del próximo domingo 15 de noviembre y pasará de mano en mano, como lo ha hecho la Revista durante 50 años”, agregó.

Al concluir su intervención, el procurador agradeció a la Lotería Nacional y reconoció la labor de todas las personas adscritas a la Profeco que elaboran el contenido mensual de cada edición de la revista con el firme compromiso de promover una cultura de consumo responsable que contribuya al cuidado de la economía de las familias mexicanas.

El billete que reconoce las cinco décadas de la publicación que edita la Profeco

Olivia Salomón informó que el Sorteo Zodiaco No. 1768 se realizará el domingo 15 de noviembre de 2026; cuenta con un Premio Mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 24 millones de pesos en premios. Se emitieron dos millones 400 mil cachitos, mismos que ya se pueden adquirir con las y los billeteros, en los puntos de venta autorizados y en canales electrónicos: miloteria.mx y en la App MiLotería. Se transmitirá por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.