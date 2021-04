Previamente, los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) denunciaron que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) utilizó su mayoría para integrar “a modo” la Comisión Instructora sin considerar a legisladores de la bancada blanquiazul.

El Diputado José Elias Liza Abimerhi denunció que la Junta de Coordinación Política acordó sustituir a Ana Ruth García Grande por la Diputada Mary Carmen Bernal Martínez, pero ésta última fue incorporada “improvisadamente” a la Sección Instructora aunque, de acuerdo con el PAN, no tiene conocimientos en la materia.

“Lamentamos que se dé de esta forma el cambio, lamentamos que no se dé a través del consenso y lamentamos que no se haga de acuerdo a la representatividad que tienen los grupos parlamentarios, más cuando se están tratando asuntos de la más alta delicadeza y, además, no nos hagamos, están haciendo un cambio a modo simplemente porque no logran un desempate en una acción que es a todas luces contraria a la constitución”, expuso.