La Secretaría de la Defensa autoriza ingreso a México de aeronaves de EU para rescate médico en altamar

La Secretaría de la Defensa Nacional autorizó el sobrevuelo en espacio aéreo mexicano y el eventual aterrizaje de emergencia de aeronaves militares de Estados Unidos, con el propósito de realizar el rescate médico de un integrante de la tripulación de un buque ubicado en altamar a 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Según un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, la autorización se otorgó conforme a las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en Espacio Aéreo Mexicano y Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras, que regulan el ingreso de aeronaves de otros países al territorio nacional para operaciones específicas.

El documento precisó que se trató de dos aeronaves Hércules cisterna empleadas para funciones de reabastecimiento de combustible en vuelo y de dos helicópteros HH-60W de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, todos destinados a la evacuación médica del paciente desde el buque en altamar.

La Sedena indicó que la operación se desarrolló en el marco de los mecanismos de cooperación establecidos entre México y Estados Unidos en materia de apoyo humanitario y atención de emergencias en la región, que contemplan protocolos de autorización previa para el uso del espacio aéreo y, en caso necesario, para el aterrizaje de emergencia en territorio nacional.

Conforme al comunicado, la autorización de sobrevuelo y posible aterrizaje se circunscribió al objetivo de garantizar la atención médica oportuna del tripulante, sin detallar la identidad del paciente ni las características del buque involucrado.

La Secretaría de la Defensa Nacional destacó que la decisión se enmarcó en los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de los Estados, que rigen la cooperación internacional de México en materia de seguridad y ayuda humanitaria.

Subrayó además su compromiso permanente con la salvaguarda de la vida de las personas y la seguridad regional mediante la coordinación con fuerzas armadas de otros países cuando se presentan emergencias médicas en altamar que requieren apoyo especializado y de alta capacidad operativa.

Sostuvo que este tipo de operaciones se realizan bajo estrictos controles y lineamientos previamente acordados, lo que incluye la delimitación del espacio aéreo autorizado, las aeronaves participantes y las condiciones bajo las cuales puede efectuarse un aterrizaje de emergencia en territorio mexicano.

Reiteró que la intervención de las aeronaves estadounidenses obedeció exclusivamente a un motivo humanitario vinculado con el rescate del paciente y no a operaciones de carácter militar distintas a las descritas en el comunicado.

Reafirmó que continuará aplicando los instrumentos de coordinación bilateral e internacional para facilitar acciones de rescate y protección de la vida humana cuando se presenten situaciones similares en el espacio aéreo y marítimo cercano a México.

La institución concluyó que la cooperación en estas tareas se mantendrá bajo el respeto a la soberanía nacional y a los acuerdos vigentes en materia de seguridad, asistencia humanitaria y uso del espacio aéreo.