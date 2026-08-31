La Secretaría de las Mujeres no ha estado descabezada: tras dos meses, Laura Itzel Castillo asumirá el cargo

Luego de dos meses y medio de haber sido anunciada como titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo concreta su transición del Senado a esa dependencia. La legisladora rechaza las críticas de inactividad en el lapso en el que, ya nombrada como titular, permaneció en el Congreso. Argumenta que siempre hubo una funcionaria a cargo.

En entrevista con Animal Político, Castillo señala que desde la Secretaría de las Mujeres buscará que las demás dependencias federales cumplan con la aplicación de recursos suficientes, contenidos en el Anexo 31 del paquete económico, para la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados. Además, tendrá el compromiso de impulsar nuevas masculinidades para combatir la violencia de género.

Uno de los principales pendientes con los que se va de la Mesa Directiva del Senado, admite, es la aprobación de su propuesta de reforma al reglamento interno que, con 14 años de antigüedad, es obsoleto en temas de género y no contempla nuevas facultades como la toma de protesta de funcionarios judiciales derivados de la reforma constitucional.

Señala que es una contradicción que las y los legisladores en México carezcan de reglas claras y operen bajo acuerdos improvisados.

La morenista llegó a la presidencia de la Mesa Directiva con la promesa de ser institucional sin renunciar a sus principios de izquierda, en sustitución de su compañero de bancada Gerardo Fernández Noroña.

Este domingo, en la reunión plenaria de la bancada de Morena en el Senado, Laura Itzel Castillo agradeció y se despidió de sus compañeros. Informó que llegará a la Secretaría de las Mujeres a partir del miércoles 3 de septiembre.

¿Quién es la nueva secretaria de las Mujeres?

Desde su niñez, Laura Itzel Castillo tuvo una estrecha relación con la política, al involucrarse en el activismo de sus padre y madre, Heberto Castillo y Teresa Juárez. En su adolescencia ayudó en la formación del Partido Mexicano de los Trabajadores, luego de que su padre dejara la cárcel, donde estuvo por participar en el movimiento estudiantil de 1968.

Desde hace más de 20 años mantiene una relación con el obradorismo. Colaboró con Andrés Manuel Lopez Obrador cuando presidió el PRD y en su gabinete en el gobierno capitalino. Fue una de las coordinadoras en su primera campaña, en 2006. Ha sido diputada federal en dos ocasiones y formó parte de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal desde la que impulsó la conformación de una Mesa Directiva constituida por mujeres.

En los dos años que se desempeñó como senadora de la actual Legislatura, Castillo propuso al menos tres reformas enfocadas en los derechos de las mujeres. Es coautora de la iniciativa aprobada que actualizó el tipo penal para el delito de abuso sexual y lo homologó en todo el país a partir de una agresión que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Laura Itzel propuso también aumentar la licencia de maternidad a 18 semanas de descanso, de una a cuatro semanas antes de la fecha del parto y el resto del tiempo para después del nacimiento. Además, planteó castigar la violencia vicaria con entre dos y siete años de prisión. Otra de sus propuestas fue castigar los matrimonios forzados con niñas, niños o adolescentes.

Activistas han advertido, sin embargo, que su llegada a la Secretaría de las Mujeres fue tardía ante una agenda con rezagos y pendientes. En ese sentido, señalan que uno de los retos que enfrentará Laura Itzel Castillo será ampliar la agenda enfocada en los derechos de las mujeres y reenfocar la dependencia a su cargo hacia la implementación y coordinación de las políticas públicas para la igualdad de género y la protección de mujeres y niñas.

“Siempre he estado pendiente de la Secretaría de las Mujeres”

Laura Itzel Castillo señala que desde el 15 de junio de 2026 cuando la presidenta Sheinbaum anunció su designación como titular de la Secretaría de las Mujeres, mantuvo una especie de “doble jornada”; por un lado, en la Presidencia del Senado y por otro, en contacto tanto con Citlalli Hernández, extitular de la dependencia, como con las funcionarias encargadas de la misma.

“Existen dos subsecretarias, Ingrid Gómez y Elvira Concheiro. Ellas dos están al frente de la secretaría y como encargada del despacho, Ingrid Gómez, con quien he mantenido una relación directa en todo este tiempo para ir viendo lo que representa la transición. Se ha manejado mucho que la secretaría está descabezada y yo lo niego, porque Ingrid Gómez ha estado pendiente de todas las actividades y al frente de la secretaría, en tanto yo sea propiamente la titular”.

“Siempre a las críticas les daremos respuesta, pero en este caso yo considero que siempre se ha tenido a alguien al frente de la Secretaría de las Mujeres. No es cierto que ya se lavaron las manos y no veo nada: ha seguido avanzando, porque más allá de las personas están las instituciones, es una institución fuerte”, afirma.

—¿Cuál es el pendiente más urgente en la agenda feminista de esos tiempos en que usted comenzó y cuál en la actualidad?

—Siempre ha sido la lucha para que se reconozca la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y lo que ha sido ahora la igualdad sustantiva, que fue la iniciativa que planteó nuestra presidenta de la República, quien ha retomado desde un principio la agenda feminista para poder plasmarla en nuestra Carta Magna y en las diferentes leyes (...).

Ha habido cambios fundamentales porque ahora podemos decir que tenemos en las leyes cuestiones por las que siempre luchamos y que incluso nunca creímos que pudieran quedar plasmadas. Sin embargo, no por eso cejamos en nuestro empeño, porque también esto tiene que ver con las cuestiones relativas a la utopía y a la lucha por la transformación en nuestro país; es algo que Eduardo Galeano también considera y plantea: damos un paso y [la utopía] se vuelve a alejar un poco más, damos otros pasos y [la utopía] se sigue alejando.

Pero no por eso tenemos que cruzarnos de brazos, sino seguir trabajando, porque incluso si no vamos a ver cristalizado este esfuerzo, vamos a considerar que valió la pena seguir luchando por alcanzar lo que quizá nunca logremos, pero que sabemos que forma parte de los ideales fundamentales por los que tenemos que vivir como hombres y como mujeres.

Sistema Nacional de Cuidados, una prioridad

El Sistema Nacional de Cuidados continúa sin ser una realidad en México. Las iniciativas legislativas para consolidarlo a nivel federal están detenidas en el Congreso. Ante ello, Laura Itzel Castillo confió en que se concrete, pero argumentó que a partir del más reciente presupuesto federal, en el Anexo 31 se contemplaron recursos para que las dependencias los destinen a los pendientes en la materia. Son, de acuerdo con las propias autoridades, 466 mil 674 millones 936 mil pesos.

Castillo destaca que el compromiso, desde su nueva responsabilidad al frente de la Secretaría de las Mujeres, es que esa dispersión de los recursos se logre.

“El Sistema Nacional de Cuidados yo creo que más adelante se podrá concretar, pero en el Anexo transversal 31 del presupuesto está lo que cada una de las secretarías tiene que apoyar y aportar para que realmente pueda existir este sistema, que es una cuestión amplia para que desde el ámbito público se puedan asumir estas cuestiones que tradicionalmente se realizan en el ámbito privado. A veces se dice que la secretaría no tiene presupuesto para eso, pero es que es una visión transversal, es decir, cada secretaría debe tener dentro en su presupuesto y sus actividades esta visión de género, para que pueda existir el Sistema de Cuidados.

Yo creo que el compromiso ahora es estar trabajando para que efectivamente esta transversalización sea una realidad y en todo se pueda reflejar el apoyo que debe de haber desde las diferentes áreas para este gran Sistema de Cuidados que debe de existir en nuestro país”.

Laura Itzel Castillo admite que la reciente propuesta presidencial para crear una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio aún tiene aspectos pendientes, como los recursos para su aplicación y las penas previstas, sobre las que existe un debate que corresponderá resolver al Legislativo. Destaca, sin embargo, medidas como la homologación del delito en todo el país y la creación de un registro de niñas, niños y adolescentes en orfandad, que permitiría atender a estas poblaciones.

—Dentro de las propuestas que se hacen en la ley contra el feminicidio (las especialistas) también coincidían con generar nuevas masculinidades para enfocarlo en la prevención. Desde la Secretaría de las Mujeres, ¿cómo impulsar específicamente este tema dirigido a los hombres?

—Desde la Subsecretaría de la Igualdad Sustantiva existe el proyecto para la capacitación. Se ha venido dando y tiene que ver con estas nuevas masculinidades, tomando en consideración la reproducción de los patrones y de lo que es este sistema patriarcal que se reproduce a nivel público y privado. Hay un proyecto que se trabaja y que finalmente se ejerce a través de la misma capacitación. Es fundamental que podamos avanzar en esto y que podemos decir que es una asignatura pendiente. Los hombres deben ser conscientes del papel que les corresponde jugar en este país, dentro de la sociedad. Es un compromiso mío, que se siga llevando adelante como titular de esta importante Secretaría en el país.