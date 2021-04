La Sedena confirma que el CJNG ha usado drones con explosivos en Michoacán y en Guanajuato

El General Luis Cresencio Sandoval González dijo que aunque les preocupa, no parecen tener demasiado impacto.

MÉXICO._ El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha usado drones con explosivos, pero no solo en Michoacán: también en Guanajuato y Jalisco.

En la conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario fue cuestionado sobre el caso de Michoacán, ocurrido la noche del lunes pasado contra policías estatales, el cual dejó un saldo de dos elementos heridos.

“Son de preocupación, pero no han sido lo efectivos que ellos quisieran. No han tenido la efectividad porque no pueden cargar cantidades que sean dañinas para el personal o para una instalación. La información que tenemos es que nada más salieron dos con heridas, en un brazo y una pierna al parecer. Fue todo el daño que le hicieron a la policía del estado empleando este artefacto. Y ya se detuvo a la persona que usó este medio”, reveló.

Apenas el 19 de abril, sujetos atacaron con un supuesto dron con explosivos a policías de Michoacán, previo a la visita que Franco Coppola, nuncio apostólico en México, realizará por la zona para dialogar con víctimas del narcotráfico.

El Gobierno de Michoacán confirmó que dos agentes resultaron heridos en el ataque, registrado la noche del lunes pasado en el poblado de El Aguaje, del municipio de Aguililla, aunque los detalles del hecho no fueron revelados.

La Diócesis de Apatzingán, a la que corresponde Aguililla, informó l martes que la carretera estatal Apatzingán-Aguililla nuevamente fue dañada por narcotraficantes, pese al operativo policial, por lo que pobladores continúan con problemas para adquirir alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad.

Aguililla es un municipio de la región de Tierra Caliente de Michoacán donde existen montañas, manantiales y ríos que facilitan la producción de mariguana y la instalación de laboratorios de metanfetamina.

Este municipio también es el lugar donde nació Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y considerado como el narcotraficante más buscado por México y Estados Unidos.

Aguililla sufre una grave ola de violencia protagonizada por las organizaciones criminales del CJNG y de La Nueva Familia Michoacana, este último apoyado por sus brazos armados denominados como Los Viagras y Los Blancos de Troya.

Autoridades han detectado que ambos cárteles utilizan rifles de asalto AK-47 y AR-15, así como ametralladoras y lanzagranadas, además de vehículos blindados de forma artesanal.

México cerró en 2020 con 34 mil 552 víctimas de homicidio doloso, una cifra apenas inferior a los 34 mil 681 casos de 2019, considerado el año más violento en la historia contemporánea del país.

–Con información de EFE