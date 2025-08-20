$!‘La sociedad y la historia juzgarán a quienes hemos juzgado’, dice Norma Piña al concluir última sesión de la Corte

La Ministra Presidenta Norma Piña Hernández concluyó la última sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un discurso de agradecimiento y reflexión en el que señaló que la sociedad y la historia juzgará la labor de quienes han juzgado. Piña Hernández, quien en septiembre de 2024 presentó una propuesta alternativa de la reforma judicial, inició su mensaje con un agradecimiento particular a las y los ministros que han integrado el máximo tribunal del País: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, quienes formarán parte de la nueva Corte a partir del 1 de septiembre, así como Ana Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek. A 13 días de que los nuevos integrantes de la Corte tomen posesión, la Ministra Presidenta detalló que este 19 de agosto termina un ciclo “fundamental para la vida pública mexicana que inició hace poco más de 30 años”.

“Esta historia se ha escrito con debates intensos, disensos, segundos y consensos que lejos de la placa de la diversidad, han fortalecido el núcleo de nuestra democracia. Este instante, cargado de memoria de futuro, es un recordatorio de que la justicia no es una obra concluida, sino una construcción viva que nos trasciende”, dijo.

🔴“La Suprema Corte no es solo un órgano del Estado: es garante de la justicia constitucional y de nuestras libertades”, dijo la ministra presidenta Norma Piña en su mensaje final.



🗣️ “Será la sociedad y la historia quienes juzguen a quienes hemos juzgado”. pic.twitter.com/dvxD4a6kuw — Animal Político (@Pajaropolitico) August 19, 2025

En ese sentido, resaltó que “hoy más que nunca” es importante reconocer la relevancia del máximo tribunal del País, pues, consideró que ha constituido un bloque protector para los derechos humanos. ‘La sociedad y la historia juzgarán’ Norma Piña expresó que la Suprema Corte ha recorrido un largo camino en la construcción de su legitimidad, sin embargo, dijo que no le concierne a ella valorar el alcance de ese objetivo y serán las sentencias dictadas por ellos, así como la sociedad y la historia las que juzgarán su labor. “La Suprema Corte ha recorrido un largo camino para construir su legitimidad. No me corresponde a mí valorar en qué medida ese objetivo se alcanzó. Serán nuestras sentencias las que darán cuenta de ello. Será la sociedad y la historia misma las que juzgarán a quienes hemos juzgado”, sentenció. La Ministra Presidenta también rindió homenaje en su discurso a las personas que “en silencio y sin reflectores”, han sostenido la labor que realizada la Corte. “Al personal jurisdiccional, que al amparo de su constancia y de la mayor excelencia profesional, pone los cimientos de las resoluciones que adoptamos colegiadamente”. Asimismo, reconoció el trabajo del personal administrativo y operativo, a quienes se refirió como “el latido invisible” la institución.

