La Suprema Corte de Justicia no puede ser legisladora, señala Presidenta de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ser legisladora, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum en referencia al proyecto del Ministro Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que propone invalidar parcialmente la reforma judicial, en particular la elección de jueces y magistrados.

“Los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para presentar amparos por cambios constitucionales”, dijo la Mandataria.

El proyecto de resolución del ministro atiende acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, por lo que la Presidenta señaló que “hay que revisar todo el marco jurídico de nuestro país”.

Se pronunció por esperar la votación del proyecto por el Pleno de la SCJN, pero insistió en que los ministros “conocen lo que estoy diciendo, todos los profesionistas del derecho, saben que no es correcta esta propuesta que está presentando este ministro”.

Indicó que los ministros que renunciarían el 29 de octubre de 2024, lo harían, según ella, para llevarse haberes de retiro, que era un “montón de dinero”.

“Y sobre la renuncia, es que ellos lo que están planteando en su modificaciones es que se elijan los ministros, pero no se elijan los magistrados y los jueces, esa es la propuesta del ministro”, señaló Sheinbaum Pardo.

“¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro, ¿si se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro, que es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero”, insistió.

No acatarán resolución de SCJN, advierte Monreal

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, aseguró que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión no acataría la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de reforma judicial.

“Verdaderamente yo no creía que se atrevieran a tanto un ministro de la Corte, un juez o un magistrado, pero eso no nos va a detener, nosotros vamos a continuar legislando y estableciendo límites en la Constitución, para que no se cometan este tipo de atrocidades y de inconstitucionalidades”, enfatizó el legislador zacatecano.

“No [acatarían la resolución], por supuesto que no, no tiene competencia, ni tampoco jurisdicción, ni tiene facultades un ministro para invalidar una reforma constitucional, está totalmente fuera de legalidad”, sostuvo.

Además, Monreal Ávila acusó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá de cometer actos “bárbaros inconstitucionales” y consideró que someter su proyecto a votación de pleno de la SCJN sería un acto arbitrario de un órgano incompetente.

“Asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal, pero eso es normal, se veía venir, yo lo veía con mucha claridad cuando los jueces se atrevieron a emitir resoluciones de suspensión y resoluciones de paralización de la reforma”, agregó.

El legislador sostuvo que lo que sucedía en la SCJN les daba la razón, porque de no realizar las reformas que actualmente llevaban a cabo, estarían sometidos a un “supremo poder conservador”, al que, según él, no le importaba lo que legislaba el órgano reformador.

“El Constituyente Permanente, el poder reformador no puede permitir que un ministro puede echar abajo toda una reforma producto de un Congreso de la Unión y de la mitad más uno de Legislaturas locales, es obvio que así sucederá, nosotros no nos vamos a detener, habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional”, reiteró Monreal Ávila.

En otro tema, el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que no existía la “renuncia en masa” de los ministros y ministras de la SCJN.

El legislador de Morena aclaró que estaban declinando a participar, pero de cualquier manera permanecerán en el cargo hasta el 31 de agosto de 2025.

“No hay tal renuncia en masa de los ministros y ministras de la SCJN. Están declinando a participar, de cualquier manera, permanecerán en el cargo hasta agosto de 2025, salvo una excepción que es un mandato que culmina en breve, el 30 de noviembre para ser preciso”, declaró Fernández Noroña, en su cuenta de la red social X.

Terminado el ciclo de la SCJN: Ministro

No obstante, durante una entrevista con el diario Reforma -publicada el 29 de octubre de 2024-, González Alcántara Carrancá reconoció que había terminado el ciclo de la SCJN, que inició con la reforma de Ernesto Zedillo Ponce de León, en 1994, y anunció que renunciarían siete u ocho ministros para dar paso a una nueva etapa.

“Yo creo que los ministros son lo suficientemente responsables para entender que nuestro ciclo terminó, y no estamos por los privilegios que tanto repiten, ni por el puesto ni por el cargo; yo lo decía en una de las comparecencias ante la Cámara de Diputados, ante los integrantes del Senado y de la Cámara de Diputados, les decía ‘yo llegué a lo más que pude haber llegado y tengo que estar preparado para retirarme’”, señaló.

“Yo creo que en términos generales habrá siete u ocho ministros que decidamos presentar la renuncia y a otra cosa. Mañana quedamos en hacerlo en forma conjunta; yo pensé presentarla desde hace tiempo, pero esta sentencia es mi renuncia, es la justificación de mi renuncia y, sobre todo, es mi punto de vista que someto al escrutinio de los señores ministros, de los señores magistrados y de los señores jueces del foro y de la sociedad mexicana”, detalló el integrante del máximo tribunal constitucional.

González Alcántara Carrancá consideró que los ministros debían ser lo suficientemente respetuosos de la decisión del Congreso de la Unión, para dar fin a este periodo de la SCJN, y si con eso contribuían a mejorar la situación actual, le harían un gran favor a la sociedad y al sistema de impartición de justicia.

“Pretender quedarnos por quedarnos, me parece un absurdo, hay que saber cuando uno ya no es útil y cuando ponemos en peligro las instituciones. Hay que ver cómo nos ven en el exterior nuestros socios comerciales, hay que ver qué dicen los [encargados] de las grandes instituciones, estamos poniendo en juego muchísimas cosas: la inversión en el País, el costo de la deuda de México. Estamos poniendo en riesgo el valor de nuestra moneda, que nos ha costado muchos descalabros mantener en una situación rentable y atractiva para los inversionistas extranjeros”, comentó el ministro.

Tal como lo manifiestó en su proyecto de sentencia, González Alcánta Carrancá planteó conservar aspectos de la reforma judicial, como la elección de los integrantes del Pleno de la SCJN, para tratar de evitar una crisis constitucional con los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Respecto a si ello pudiera ser un “sacrificio”, dado que en los otros poderes de la Unión no habían mostrado un gesto de reciprocidad, ni diálogo, González Alcántara Carrancá respondió que era su obligación adoptar esta actitud.

“Uno tiende la mano con la persona que se ha disgustado, peleado, alejado. Si la mano no le quieren dar, es su problema, es el problema de la otra parte; si es un sacrificio sin resultado, nosotros lo veremos desde el punto de vista de nuestra obligación, que es hacerlo”, expresó el ministro, quien también criticó la irresponsabilidad de legisladores que habían acusado a la SCJN de pretender dar “un golpe de Estado”, por revisar la reforma judicial.

“La Corte no tiene las armas, la Corte no tiene el Ejército, la Corte no tiene la fuerza que se necesitaría para un golpe de Estado. Yo le recomendaría a todos aquellos que han hablado de un golpe de Estado que leyeran un poco, que estudiaran los libros de Curzio Malaparte, en donde describe la ‘técnica del golpe de Estado’, en donde analiza el golpe de Estado en la que era la Rusia zarista, en la Alemania nazi, en la situación de [cuando] Benito Mussolini tomó y asaltó al poder. Para dar un golpe de Estado se necesitan las Fuerzas Armadas”, puntualizó..

Asimismo, González Alcántara Carrancá desestimó emplear el término “Golpe de Estado Técnico” contra el Poder Judicial de la Federación, para referirse a la reforma en curso, aunque reconoció que la esencia de esta era la concentración de poder.

“Esta reforma que quiere llevarse a cabo en México, que en la ley está plasmada, es una de las formas en la que se concentra el poder, y cualquier niño de primaria de una escuela pública sabe que no puede haber la concentración de poder, de dos poderes en uno solo, y menos de tres poderes”, manifestó.

“No [era un golpe técnico], porque el golpe es una metáfora que se utiliza, ‘nos están golpeando’, ‘nos están golpeando los medios’, ‘nos están golpeando con la mirada, nos están golpeando’. No creo que se trate de un golpe, pero sí de algo que debe preocupar”, abundó.