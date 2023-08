Una búsqueda inversa de la imagen con la herramienta RevEye nos llevó a la página freepik, con los campos en inglés y las cajas de texto listas para editar. Es decir, se trata de un archivo editable que no incluye la información de los planetas o la cita de Carl Sagan en español, como aparece en el libro de la SEP.

Para la investigadora son errores que podrían haberse solucionado si los libros hubieran sido revisados por especialistas, y destaca que si bien podrían desalentar en los niños y niñas el interés por la ciencia, podrían disminuir su impacto si se acepta el error y se corrige. Hecho que hasta el momento no ha sucedido.

Vale la pena agregar que las dimensiones de Mercurio podrían no corresponder pues es el planeta más pequeño de nuestro sistema solar y es un poco más grande que la Luna de la Tierra. Pero en la ilustración la diferencia entre la Luna y Mercurio es considerable.

La doctora Julieta Fierro, física, astrónoma y divulgadora científica, explicó a Animal Político que aunque se trata de una parte del texto que habla sobre infografías y no sobre astronomía, la información que reproduce es incorrecta.

Los errores no se corrigen en otras partes del texto

En el mismo texto pero en la página 127 sí se habla del sistema solar. Se explica qué es y se definen qué son los planetas, satélites naturales, asteroides y cometas. En esta parte no se describe uno a uno los planetas y el origen de sus nombres, no se habla de la composición del sol, y no se menciona qué otros planetas tienen lunas.

Si bien, incluye una ilustración que muestra que los planetas se encuentran a diferentes distancias del Sol, tampoco se explica cuál es cuál, la única luna que sigue apareciendo es la de la Tierra y parece que todos los planetas se encuentran a la misma distancia entre sí, lo que es incorrecto.

Por lo que los errores o posibles malinterpretaciones de la infografía no son corregidos o complementados con alguna explicación en la parte del texto dedicada a hablar del sistema solar.