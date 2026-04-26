‘La violencia no debe ser el camino’: Sheinbaum se pronuncia tras incidente en cena de Corresponsales de Trump

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó la noche del sábado su respaldo al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del tiroteo registrado en el hotel Washington Hilton, donde se llevaba a cabo la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, evento en el que el Mandatario estadounidense participaba.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Sheinbaum celebró que el Mandatario estadounidense y su esposa se encontraran a salvo tras el incidente.

“Qué bueno que el Presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió.

El evento fue interrumpido por fuertes detonaciones que, según testigos y reporteros de la AFP, se escucharon en el hotel donde se celebraba la gala.

Los invitados, vestidos de etiqueta, se apresuraron a colocarse bajo las mesas mientras equipos tácticos con armas desenfundadas tomaban posiciones en el escenario donde el Mandatario estadounidense había estado sentado antes de ser evacuado.

La policía rodeó el hotel y helicópteros sobrevolaron la zona mientras persistía la incertidumbre sobre lo ocurrido.

CNN y otros medios estadounidenses informaron que el Presidente estadounidense resultó ileso.

Un reporte del grupo de prensa acreditado, citando al Servicio Secreto, señaló que un presunto tirador había sido detenido.

Reportes no verificados mencionaron que una persona resultó herida, aunque no se disponía de detalles sobre la causa de la lesión.

Poco después, Trump reaccionó en su red Truth Social, donde elogió la actuación de los cuerpos de seguridad.

“Qué noche en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que ‘EL ESPECTÁCULO CONTINÚE’, pero estaré completamente guiado por las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y simplemente tendremos que hacerlo de nuevo”.

El incidente ocurrió después del discurso de bienvenida y durante la comida, antes de que Trump estuviera programado para hablar.

Funcionarios de la administración parecieron haber sido evacuados primero; uno de ellos, el secretario de gabinete Mehmet Oz, dijo “disparos arriba” mientras era sacado apresuradamente por personal de seguridad.

Tras el incidente, el Servicio Secreto confirmó la situación mediante un mensaje publicado por su jefe de Comunicaciones, Anthony Guglielmi, en la red social X.

“El Servicio Secreto de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un incidente de tiroteo cerca del área principal de revisión con magnetómetro en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. El presidente y la primera dama están a salvo, al igual que todas las personas protegidas. Una persona está bajo custodia. Aún no se conoce el estado de quienes estuvieron involucrados y las fuerzas del orden están evaluando activamente la situación”.

El Washington Hilton tiene un antecedente histórico: fue el lugar donde el Presidente republicano Ronald Reagan recibió un disparo en 1981. El propio Trump ha sido blanco de ataques previos.

En 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania, un hombre armado abrió fuego desde una azotea cercana y mató a un asistente, además de rozar la oreja del entonces candidato republicano.

Meses después, otro individuo fue arrestado cuando un agente del Servicio Secreto detectó el cañón de un rifle entre los arbustos del perímetro del campo de golf donde Trump jugaba en West Palm Beach.