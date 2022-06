Labastida revela con Aristegui contubernio PRI-AMLO, impunidad a Peña Nieto y protección al Cártel de Sinaloa

El ex Gobernador de Sinaloa y ex candidato a la Presidencia por el PRI, Francisco Labastida Ochoa, asegura que hay indicios de un contubernio entre el PRI y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha derivado en que haya impunidad en contra del ex Presidente Enrique Peña Nieto.

El político sinaloense señaló, además, en entrevista con Carmen Aristegui, de que hay indicios de posibles vínculos del Gobierno federal actual con el narcotráfico.

Durante el programa de noticias Aristegui en Vivo, Labastida Ochoa dio su opinión sobre los audios que han tenido en la polémica al actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno “Alito”.

Para el sinaloense, se trata de un dirigente político que será el “sepulturero” del PRI, pues este es un partido que se ha debilitado y ha sido la crónica de una muerte anunciada.

Pero Labastida Ochoa sostuvo en la entrevista con Carmen Aristegui que en las elecciones de 2018, el PRI ayudó a que López Obrador recibiera más votos, atacando a quien estaba en segundo lugar, Ricardo Anaya, del PAN, en lugar de quien estaba arriba en las preferencias, AMLO.

“Si el candidato del PRI ataca al segundo lugar en lugar de atacar al primero, si le sacan al candidato del PAN un supuesto delito y lo atacan por ello, si los gobernadores de varios estados del PRI le ayudan a que saquen más votos... se ponen estructura electoral a su servicio del PRI, ¿qué quiere decir? Que lo ayudaron a que ganara con más votos”, cita el sitio de Aristegui Noticias.

En consecuencia, el Presidente está correspondiendo a los servicios que se han prestado, respondió a Aristegui, sobre el posible pacto con Enrique Peña Nieto.

Labastida Ochoa dijo que las autoridades deberían investigar al ex Presidente de México, haciendo énfasis en su situación patrimonial, de dónde sacó tanto dinero y de su participación en grandes actos de corrupción.

Y observó, además, los indicios de los posibles vínculos que el Gobierno actual en México tiene con el narcotráfico.

Expone cómo ha habido una protección sospechosa hacia el Cártel de Sinaloa y cómo el Presidente ha viajado ya cuatro veces a Badiraguato, una comunidad de no más de 5 mil habitantes.

“Y para acceder a dicha localidad, ubicada en el Triángulo Dorado, solamente se puede acceder con el resguardo de los narcos”, aseveró en la entrevista.

Consideró que los verdaderos traidores a la patria en México son los de Morena, a quien acusa de querer matar la democracia, están matando al Poder Legislativo y está intentando convertirse en dictador.

Aquí lees la noticia completa: Aristegui Noticias