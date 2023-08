Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, advirtió que Dante Delgado estaba “fuera de control” y dando declaraciones de manera desesperada, por lo que pidió que recapacitara.

“Lo que está pasando con Dante, porque, de verdad, es un hombre al que yo le tengo aprecio. Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada, ojalá recapacite, reconsidere, por el bien de él, sobre todo”, indicó el mandatario jalisciense.

”Es un hombre que por su trayectoria, por su historia, no merece acabar haciendo esos papeles. Lo expresado en este documento tiene mensajes muy específicos que tendrán que procesar cada quien en el ámbito de su responsabilidad”, insistió.

Sin embargo, Alfaro Ramírez sostuvo que no buscaba “polemizar” más respecto a las diferentes visiones que tenía él y el denominado Grupo Jalisco, con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano. El Gobernador dijo que su proyecto político no necesitaba la aprobación de la dirigencia nacional de MC para tomar decisiones en dicha entidad.

“Nunca más en lo que me quede de vida y de carrera política volveré a ser presa de ningún burócrata de partido. Las decisiones que nosotros tomemos las tomamos en Jalisco. Aquí no aceptamos órdenes ni imposiciones de nadie, así de claro”, señaló Alfaro Ramírez.

“Y el que crea que puede hacerlo es porque no nos conoce y porque no ha visto un poco de la historia de este estado. En Jalisco tenemos un proyecto que tiene vida propia y que, si se decide excluirnos, y se decide ignorarnos, pues ya encontraremos qué hacer. De muchas peores hemos salido”, enfatizó el Gobernador.

Advirtió que si MC se decidía a excluir a los militantes de Jalisco respecto a las definiciones en dicha entidad, tomarían sus propias decisiones, ya que “tenemos un proyecto que tiene vida propia y que, si se decide excluirnos, ignorarnos, ya encontraremos qué hacer”.

”Si podemos transitar con esa marca qué bueno y, si no, pues que les vaya muy bien, y que demuestren lo que declaran con hechos. Ahora sí les toca ganar elecciones y ahora sí les tocará conseguir esos recursos del que viven muchos vividores, que están ahí alrededor de ese proyecto diciendo, opinando y generando este ambiente de tensión, pues ahora sí que saquen sus votos, no nada más sus declaraciones”, dijo el Gobernador.

“Yo lo que puedo decir es que la lealtad de quienes formamos este equipo y este proyecto ha sido puesta a prueba muchas veces y hemos salido adelante. Cuando escucho a personajes que nunca han ganado una elección, declarar y declarar que le pueden ganar al PRI y al PAN y a Morena, pues lo único que yo podría decirles es, aquí en Jalisco y su servidor, ya le ganó al PRI, al PAN y a Morena, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, las que quieran, yo no lo declaro, yo lo hago”, agregó Alfaro Ramírez.

“Los que están haciendo ahí dando opiniones y subiendo tuits, y haciendo tiktoks, pues son los que precisamente están nublando la visión de un dirigente que yo esperaría tomar otra actitud. Pero no quiero que mi postura sea en el ánimo de la polémica, no tengo nada que disputarle a Dante”, abundó el Gobernador de Jalisco.

XÓCHITL Y EL PAN INSISTEN EN QUE MC TIENE LAS PUERTAS ABIERTAS EN EL FRENTE

Xóchitl Gálvez Ruiz pidió a Dante Delgado a que esperara a que fuera la candidata de la oposición y le diera la oportunidad de explicarle la importancia de que MC se sumara al bloque opositor.

“Hay momentos en la vida en que uno no coincide y eso es normal, pero dejen que sea la coordinadora porque las mujeres sabemos tejer de una manera distinta [...] Yo quisiera poner por encima de cualquier agenda personal, la agenda del país. Y ojalá en su momento, Dante, si soy la coordinadora, al menos me dé la oportunidad de escucharme”, dijo la legisladora hidalguense, durante la reunión plenaria del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República.

Por su parte, Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN dijo que los militantes y dirigentes de MC tenía las puertas abiertas en el Frente Amplio por México y los llamó a que vieran en Gálvez Ruiz una opción, no sin antes recordarle a Dante Delgado que en su pasado militó en el PRI y también fue aliado de Andrés Manuel López Obrador.

”Xóchitl logró lo que en mucho tiempo no se lograba en el PAN, que los panistas de antes, que los panistas de ahora, que los militantes actuales, que los ex militantes de ahora cerraran filas, Xóchitl logró unificar al PAN y a todos los militantes y simpatizantes del partido, pero no solo eso logró, también logró ya sumar abiertamente al PRD”, agregó el político michoacano.

”Hay públicas expresiones que no vería nada mal poder construir un Frente aún más amplio siempre y cuando encabece Xóchitl Gálvez, ahí esta la virtud, Xóchitl unifica al PAN, Xóchitl suma al PRD, Xóchitl genera la posibilidad de suma de liderazgos de MC o de todo MC y Xóchitl trae un respaldo auténticamente de la sociedad, de grupos diversos de la sociedad. Lo que ya haga el PRI, nosotros lo respetaremos, el respeto al partido ajeno es la paz”, insistió Cortés Mendoza.

“Si él quiere hacerle el trabajo sucio a Morena y al presidente López Obrador, la historia lo juzgará. Si hubiéramos ido en el 2021 coaligados los cuatro partidos, hoy la Cámara de Diputados tendría mayoría simple opositora, de ese tamaño es la irresponsabilidad de no anteponer el bien superior del país al interés partidista”, señaló el dirigente nacional panista.