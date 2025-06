$!Landau ordena cancelar visa a consejera de Morena en Jalisco, tras insultos a EU

Christopher Landau, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de Estados Unidos, ordenó públicamente cancelar la visa de Melissa Cornejo Sandoval, actual consejera del Comité Directivo Estatal de Morena en Jalisco.

“Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar. Que fácil hablar de tu desprecio hace ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes. Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (“FU** ICE”) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país. Atentamente, Christopher Landau. Vicecanciller de los Estados Unidos de América”, escribió el funcionario federal estadounidense.

Ello como respuesta a una publicación de Cornejo Sandoval, en su cuenta de la red social X, en la que anexó una fotografía de un hombre que portaba una bandera de México, durante las protestas que se llevaron a cabo en Los Ángeles, California.

Al fondo de la imagen se observaba un automóvil incendiado, con la leyenda pintada “FUCK ICE”, en referencia al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional.

”Van a quitar visas a quienes compart...” Viva la raza y métanse mi visa por el culo”, señaló Cornejo Sandoval, también en X, en una publicación que después eliminó la ex candidata suplente de Morena por el Distrito 10 local en Jalisco.