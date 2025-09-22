Landau y Petro se confrontan en X por asesinato de músicos colombianos en México

Christopher Landau, ex titular de la Embajada de Estados Unidos en México, actual titular de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), se confrontó con el presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, por el asesinato del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, así como de su compatriota, Jorge Luis Herrera, conocido como Regio Clown.

Ambos artistas sudamericanos desaparecieron el 16 de septiembre de 2025, cuando se dirigían a un gimnasio ubicado en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la capital de la República, donde días antes habían realizado algunas presentaciones. Un día después, sus cadáveres fueron encontrados a un costado de la Carretera Federal México-Cuautla, en los límites de los municipios de Cocotitlán y Chalco, en el Estado de México.

Según lo reportaron medios locales y nacionales, los cadáveres de los músicos colombianos estaban desmembrados y junto a ellos fue dejado un mensaje. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevó a cabo las diligencias en el lugar del hallazgo e inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó en su oportunidad que tras diversas investigaciones como la recopilación de testimonios y obtención de videograbaciones, se pudo saber que el último paradero de los artistas sudamericanos había sido en el Estado de México, por lo que iniciaron una búsqueda en dicha entidad, con apoyo de autoridades locales.

“[...] Personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, añadió la Fiscalía capitalina.

El lunes 22 de septiembre de 2025, los familiares de Sánchez Salazar lo reconocieron en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla, de la Fiscalía mexiquense, ubicada en San Pedro Barrientos.

“Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos Mafia internacional fortalecida por la estúpida política (sic) militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina Más jóvenes (sic) asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, escribió Petro Urrego, en su cuenta de la red social X, tras la confirmación del asesinato de los músicos colombianos.

La acusación de que el responsable de los crímenes cometidos en el mundo de las drogas era el consumo en Estados Unidos, le valió un reclamo de Landau, que le respondió en la misma red social, antes Twitter.

“Da pena ajena ver a un jefe de Estado comportándose de esta manera grosera, echándole la culpa a EU por la desaparición de dos de sus ciudadanos en México. Que triste para el gran y querido pueblo de Colombia que las cosas hayan llegado hasta este punto”, dijo el titular de la Subsecretaría de Estado, de EU.

También en X, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que, por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, trabajaba en las indagatorias sobre la desaparición y muerte de los músicos colombianos.

Señaló que las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (SEMAR), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), indicaron que colaboran con las fiscalías capitalina y del Estado de México, para localizar a los responsables y esclarecer los hechos.

“De inmediato la Fiscalía General de la República tomó conocimiento, hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el Presidente de Colombia, no he entrado en contacto con el presidente Petro, pero sí la Cancillería mexicana con la Cancillería colombiana”, indicó Sheinbaum

“Se están haciendo las investigaciones ya por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para saber quiénes son estas personas, la denuncia de la desaparición y la investigación sobre el caso”, mencionó.

Un día antes, Petro Urrego solicitó ayuda a Sheinbaum Pardo, para localizar a los artistas colombianos Bayron Sánchez, conocido como “B-King”, y al DJ Jorge Herrera, alias “Regio Clown”.

El presidente de Colombia también pidió al cuerpo diplomático de su país acreditado en México hacer lo posible para que los dos jóvenes colombianos fueran encontrados, y señaló al crimen organizado como posible responsable de la privación ilegal de la libertad.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió Petro Urrego, en su cuenta de la red social X.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, detalló el presidente colombiano.

“Espero la ayuda de México para encontrar con vida a estos jóvenes hermosos que se atreven a cantar a la belleza y guardar la esperanza en su corazón. México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, finalizó Petro Urrego.

Según un par de fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los dos jóvenes colombianos fueron vistos por última vez la tarde del martes 16 de septiembre de 2025, cuando iban a un gimnasio en Polanco.

“Circunstancias de su desaparición: Sale diciendo que iría al gym y desde ese momento se desconoce su paradero. Datos de la persona: Edad: 31 años. Sexo: Hombre. Estatura: 1.73 M. Señas particulares y objetos asociados: Greca en ceja izquierda y diversos tatuajes en el cuerpo”, indicaban las fichas de búsqueda.

“Información útil para su búsqueda: Vestimenta que portaba el día de su desaparición: Camiseta negra, pants blanco y tenis blancos. Observaciones: Va con un amigo”, agregaban los documentos.