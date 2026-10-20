$!Lanzan documental en defensa de ballenas mexicanas con voces de Jane Fonda y Ximena Sariñana

Con voces de Jane Fonda y Ximena Sariñana, se lanzó el documental “¿Ballenas o Gas?”, que revela la amenaza de proyectos gasíferos en el Golfo de California para las ballenas mexicanas y comunidades costeras, impulsando la protección de la vida marina.

El documental, dirigido por el británico Hugh Pearson, quien ha participado en proyectos cinematográficos de la BBC y con el naturalista Sir David Attenborough, detalla los peligros de las plantas de licuefacción de gas que se pretenden edificar en la costa de Sonora y Sinaloa.

La producción busca generar conciencia sobre el impacto ambiental y social.

La campaña “¿Ballenas o Gas?”, homónima del documental, lleva dos años denunciando y trabajando para detener los proyectos de gas en las costas de Sonora y Sinaloa.