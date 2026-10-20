$!Lanzan documental en defensa de ballenas mexicanas con voces de Jane Fonda y Ximena Sariñana

Con voces de Jane Fonda y Ximena Sariñana, se lanzó el documental “¿Ballenas o Gas?”, que revela la amenaza de proyectos gasíferos en el Golfo de California para las ballenas mexicanas y comunidades costeras, impulsando la protección de la vida marina.
El documental, dirigido por el británico Hugh Pearson, quien ha participado en proyectos cinematográficos de la BBC y con el naturalista Sir David Attenborough, detalla los peligros de las plantas de licuefacción de gas que se pretenden edificar en la costa de Sonora y Sinaloa.
La producción busca generar conciencia sobre el impacto ambiental y social.
La campaña “¿Ballenas o Gas?”, homónima del documental, lleva dos años denunciando y trabajando para detener los proyectos de gas en las costas de Sonora y Sinaloa.
Entre ellos destacan AMIGO GNL, en Guaymas, y Saguaro, en Puerto Libertad, señalados por organizaciones y comunidades como una amenaza directa.
La actriz y activista ambiental Jane Fonda, voz de la versión en inglés, expresó su respaldo a la causa.
A través de un video, Fonda declaró: “Hago un llamado a proteger la vida por encima de los intereses de la industria del gas”, reforzando la urgencia de la campaña.
Las organizaciones y comunidades suscritas a la campaña advierten que la operación de dichas plantas, sus gasoductos y el tránsito de buques metaneros, que superan los 300 metros de largo, pondrían en riesgo la vida de las ballenas.
Estos elementos representan una perturbación significativa para el ecosistema marino.
También señalaron que estos proyectos amenazan el sustento económico y alimentario de miles de familias del Golfo de California.
Denuncian que la operación beneficiaría a la industria del gas de Estados Unidos, que busca llevar su combustible al mercado asiático.
La campaña ha logrado la cancelación de una de las tres plantas propuestas para construcción. Este avance es un indicativo del impacto de la movilización social.
El documental “¿Ballenas o Gas?” fue seleccionado oficialmente en el Festival de Cine Documental Ambulante.
Además, fue premiado en el Festival Tierra Filme, lo que le otorga reconocimiento en el ámbito cinematográfico.
La versión en español del cortometraje es narrada por la actriz y cantautora Ximena Sariñana. La producción está disponible de forma gratuita en plataformas como YouTube y Facebook.
Como parte de la estrategia de difusión, la campaña ha creado una guía de proyección.
Esta herramienta se puede utilizar en espacios educativos o culturales para fomentar conversaciones y sumar participantes a la causa.
Links de interés:
Guía de proyecciones
Micrositio del documenta