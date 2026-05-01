Lanzan fondo ‘Acapulco se transforma contigo’ para cuidado de playas con Zofemat

ACAPULCO._ En un hecho considerado histórico para la conservación turística y ambiental del País, se anunció la creación del fondo “Acapulco se transforma contigo”, mecanismo que permitirá destinar por primera vez el 100 por ciento de los recursos recaudados por la Zona Federal Marítimo y Terrestre al cuidado y mantenimiento de las playas de este puerto.

Fue durante la celebración del Tianguis Turístico México 2026 que se celebró en Acapulco, que se dio a conocer la creación de este fondo, en un esfuerzo en conjunto por parte del Gobierno federal, Gobierno de Guerrero y el Ayuntamiento de Acapulco.

El anuncio fue realizado por el director general del Fondo Nacional del Fomento al Turismo, Sebastián Ramírez Mendoza, quien destacó que este modelo podría convertirse en referente nacional para otros destinos turísticos del País, al permitir garantizar un manejo más sostenible de las playas mediante un fideicomiso donde se concentrarán exclusivamente los recursos generados por la Zofemat.

“Acapulco será el primer municipio de México que destinará el 100 por ciento de los recursos recaudados por derechos de Zofemat al cuidado y conservación de las playas”, comentó.

“Entre los tres niveles de Gobierno nos pusimos de acuerdo para que todos los recursos recaudados por Zofemat se integren en un fideicomiso y sean reinvertidos directamente en el cuidado de las playas de Acapulco”, agregó.

Ramírez Mendoza señaló que de esta forma, los recursos serán invertidos directamente en acciones de limpieza, rehabilitación, conservación ambiental, mantenimiento de accesos y mejoramiento de la imagen costera, una demanda histórica del sector turístico, que durante años solicitó mayor claridad sobre el destino de estas aportaciones.

En este sentido, comentó que este mecanismo brindará certidumbre a hoteleros y restauranteros, al garantizar que le dinero recaudado será utilizado exclusivamente para mejorar las condiciones de las playas y fortalecer el atractivo turístico del destino.

“Esto le da certeza a hoteleros y restauranteros de que su contribución realmente será utilizada para que las playas estén mejor cuidadas y conservadas”, declaró.

Sebastián Ramírez consideró que el modelo impulsado en Acapulco podría replicarse gradualmente en otros municipios turísticos del País, lo cual podría beneficiar a los destinos turísticos de playa.

“Ojalá que más municipios de México tomen el ejemplo de Acapulco, porque el turismo le debe mucho a las playas, pero las playas también necesitan recursos para cuidarse de manera sustentable”, puntualizó.