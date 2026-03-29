Lanzan mecanismo fiscal contra huachicol

El Gobierno de México informó sobre la implementación de un nuevo mecanismo para combatir la venta ilegal de combustibles, también conocido como “huachicol fiscal”.

Se trata del “Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos”, como parte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

La implementación de este entrará en vigor el próximo 24 de abril de 2026 y todos los establecimientos que venden o comercializan gasolina regular, gasolina premium y/o diésel deberán contar con un permiso vigente ante la Comisión Nacional de Energía (CNE). Aquellos que no lo incorporen a sus operaciones, no podrán emitir el CFDI por este concepto.

Por lo anterior, las autoridades hicieron una invitación a las y los permisionarios para que verifiquen la vigencia de sus permisos y, en su caso, regularicen su situación ante la CNE, para poder emitir el CFDI sin problemas y cumplir sus obligaciones.

El mecanismo forma parte de la estrategia para combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles y fue creado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (SENER), la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).