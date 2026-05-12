La Secretaría de Energía (Sener) presentó tres nuevos instrumentos para impulsar la inversión en generación eléctrica en México como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que contemplan inversiones cercanas a los 740 mil millones de pesos y la incorporación de 32 gigawatts adicionales de capacidad de generación hacia el final de la década.

Durante el evento “Facilidades para la inversión en el sector eléctrico”, la titular de la Sener, Luz Elena González Escobar, explicó mediante un mensaje videograbado que los nuevos mecanismos buscan facilitar la participación de empresas privadas y acelerar el desarrollo de infraestructura energética en el país.

El primero de los instrumentos corresponde a una segunda convocatoria de proyectos privados de generación eléctrica, enfocada en centrales de energía renovable. La medida permitirá que empresas participen de manera individual en el desarrollo y construcción de nuevas plantas de generación.

El segundo mecanismo consiste en una convocatoria de proyectos estratégicos, mediante la cual empresas privadas podrán participar en proyectos de generación o desarrollar esquemas mixtos de almacenamiento y generación en colaboración con la Comisión Federal de Electricidad.

Como parte de las acciones anunciadas, la dependencia también presentó la Ventanilla Única de Autoconsumo, una plataforma digital destinada a simplificar trámites para industrias y grupos que buscan producir su propia energía. Según la Sener, el sistema concentrará nueve trámites en un solo proceso e integrará la participación simultánea de cuatro instituciones.

La Secretaria de Energía señaló que estas medidas forman parte de la estrategia para garantizar el suministro eléctrico y aumentar la participación de energías renovables en la matriz nacional, con la meta de pasar de 24 por ciento a 38 por ciento de generación limpia para 2030.

Durante su intervención, la funcionaria recordó que en octubre pasado se publicó una primera convocatoria para proyectos privados, en la que fueron asignados 17 proyectos prioritarios próximos a iniciar construcción, además de 34 proyectos estratégicos ingresados mediante la ventanilla ordinaria. Asimismo, indicó que una segunda convocatoria para proyectos mixtos entre la CFE y empresas privadas mantiene actualmente 81 proyectos en evaluación.

Al encuentro asistieron representantes del sector energético, financiero y empresarial, entre ellos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, así como funcionarios de distintas áreas de la Sener y de la Comisión Nacional de Energía, quienes participaron en una sesión de preguntas y respuestas sobre los alcances de los instrumentos presentados.