Lanzarán Expediente Llave MX para que dependencias consulten documentos digitales de ciudadanos

El Gobierno Federal lanzará en octubre de 2026 el Expediente Llave MX, una herramienta digital que permitirá a las dependencias consultar, con autorización de los ciudadanos, sus documentos digitales, con el fin de evitar que tengan que presentarlos nuevamente en cada trámite, informó el 24 de septiembre de 2026 José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

Peña Merino detalló que el desarrollo de la plataforma ya está concluido y que arrancará con siete documentos de alta demanda, entre ellos la Clave Única de Registro de Población (CURP), las actas del Registro Civil, la cédula profesional, la constancia de situación fiscal y la constancia federal de antecedentes penales.

“Esto es lo que implica: que lo que viaja son los documentos en línea, no las personas de ventanilla en ventanilla. Con la autorización de las personas, las autoridades pueden consultar documentos digitales y también expedir documentos digitales”, explicó el titular de la ATDT.

El funcionario federal aseguró que los documentos integrados al expediente tendrán la misma validez que sus versiones físicas y que cada persona decidirá de manera voluntaria si utiliza la herramienta.

Según Peña Merino, el lanzamiento forma parte de la estrategia de simplificación administrativa, con la que se han intervenido más de 4 mil trámites federales y eliminado mil 947. Según las cifras presentadas por la ATDT, los requisitos solicitados en esos procedimientos disminuyeron en promedio de seis a dos, mientras que los tiempos de resolución se redujeron de 44 a 22 días.

Entre los servicios intervenidos se encuentra la Plataforma Nacional del Registro Civil, que permite solicitar actas de nacimiento, matrimonio y defunción, así como correcciones, sin acudir necesariamente al lugar donde se registró a la persona. El funcionario precisó que la plataforma conecta los registros civiles del país con la red consular, lo que permite realizar algunos de esos procedimientos desde el extranjero.

En materia de pasaportes, el titular de la ATDT reportó una reducción de 21 trámites a cinco y de seis requisitos promedio a tres, mediante un sistema que utilizan alrededor de 5 millones de personas. Para los mexicanos en el exterior, informó que los procedimientos consulares disminuyeron de 72 a 37 y que 2.5 millones de personas han utilizado la plataforma Mi Consulado.

La estrategia contempla también la homologación de procedimientos estatales y municipales, luego de que las 32 entidades federativas y los municipios suscribieron el Pacto Nacional para la Simplificación y Digitalización. Según Peña Merino, el acuerdo prevé catálogos únicos para que un mismo trámite tenga idénticos requisitos en las distintas entidades y municipios.

Respecto a los establecimientos mercantiles de bajo impacto, el funcionario federal aseguró que la plataforma nacional permitirá abrir desde un teléfono celular, en cinco minutos, negocios que no requieran licencia para la venta de alcohol.

La ATDT reportó además que en el país se realizan alrededor de 2 millones de trámites digitales diarios y que Llave MX cuenta con 30 millones de usuarios y está vinculada con 266 trámites y servicios.