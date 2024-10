“De estas embarcaciones, la mayoría están destruidas o ya desaparecieron. Pero las que existen, tengo la visión de que si es la historia de vida de una actividad económica en una ciudad durante decenas de años, contar con una embarcación de ese tipo, lo convierte automáticamente en patrimonio cultural, porque es parte de la identidad cultural. Pero eso no les importa a quienes gestionan la cultura. Estos espacios tienen un valor cultural y desde el punto de vista histórico y de la memoria, también tienen un valor. Desde la identidad cultural, la memoria es muy importante y la memoria solamente puede ser transmitida por la oralidad o la imagen. Eso es válido para los barrios pesqueros, en este caso de El Esterito y El Manglito, en términos de su vivencia, los lugares que pescaban, las productos marinos que capturaban, el tipo de embarcación que tenían. Son un patrimonio cultural de la ciudad”, explicó Piñeda.

“El tener una lancha en la playa posiblemente no sea un derecho legal, pero sí es un derecho histórico, es un uso de costumbre. Pero también ese derecho nos da la obligación de mantener limpio. Es responsabilidad del que la usa mantenerlo limpio. Eso creo que es lo que tenemos que promover siempre y las autoridades también, no dejarle la chamba únicamente al gobierno”, señaló Flores.

Debido a que la mayoría de los pescadores que usan esta rampa no son socios de una cooperativa, ha sido difícil organizarse para mantener ordenada y limpia la zona, y para exigir que rehabiliten la rampa, señaló Calderón.

José María Calderón, pescador socio de la cooperativa Bahía de la Paz y usuario de esta rampa, señaló que la rampa no se encuentra en mal estado y no funciona como debería, pero aún así la usan porque es gratuita a diferencia de las marinas donde les cobran por botar sus embarcaciones.

“Para mí la concesión es un modelo de apropiación privada. Al dar la concesión no le están dando la propiedad legalmente sino por un tiempo y lo hacen propietario del recurso. Por ejemplo, los espacios públicos como las banquetas son para caminar pero El Malecón está ocupado, no las ampliaron para los peatones sino para poder darle espacio público a los privados”, señaló Piñeda.

Los pescadores que durante 80 años utilizaban el embarcadero en la calle 5 de febrero, conocida como playa Los Jordanes, de un día para otro fueron despojados por API BCS con un letrero que indicaba que el espacio había sido objeto de un contrato de cesión parcial de derechos de la Zofemat con un particular, por lo que estaba restringido el acceso.

“Yo no tengo conocimiento para que le voy a mentir de eso, yo no tengo conocimiento pero pues si fuera algo que nos va a beneficiar a todos, sí estaría bien”, respondió José María Calderón cuando le pregunté sobre el proyecto de construir un botadero en la calle Nayarit.

A la costa donde desemboca la Nayarit sobre la bahía acuden principalmente los pescadores de El Manglito y donde coinciden alrededor de cinco cooperativas pesqueras como Bahía de La Paz, Auténticos de El Manglito, la Federación Dos Mares y la Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada (OPRE).

En esa zona, la API está planteando la construcción de una rampa para embarcaciones menores con una superficie total de mil 527 metros cuadrados que consiste en una plataforma de operaciones de concreto y piedra para las maniobras de botado y un acceso vial, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) regional presentada ante Semarnat el 5 de junio de 2024 como proyecto náutico con clave 03BS2024PD046.

El objetivo, señala la MIA es, “ordenar a prestadores de servicios turísticos, de pesca deportiva y ribereña, que por tradición han estado utilizando diversas áreas en la Bahía de La Paz, así mismo, contar con un área segura para atención de paseos turísticos y puedan realizar las maniobras de botado de sus embarcaciones, con seguridad y eficacia”.

Los alcances del proyecto indica que es incrementar la capacidad de las operaciones de las embarcaciones de los pescadores y ampliar la capacidad operativa para recibir embarcaciones y asegurar que las maniobras de atraque se realicen con seguridad y eficacia.

“Es muy importante que convoquen al pescador para que sepamos de qué se va a tratar el tema o con qué fin van a hacer las cosas porque siempre nos informan cuando ya está hecho todo, ¿y ya para qué? Nos invitan a la inauguración ya. Eso está mal. Deben invitar a una reunión con el sector pesquero para ver cuáles son las necesidades del sector y si estamos de acuerdo o no”, expresó Calderón.

Lizbeth Álvarez, jefa del área de proyectos dentro de la API BCS y Anabel Pérez Olivas, parte del departamento de ingeniería y gestión ambiental de la misma empresa, señalaron que esta rampa forma parte de un banco de proyectos a los que se está anticipando en la tramitología y permisos pero que no están autorizados ni tienen presupuesto asignado aún ni una fecha para ejecutarlo ya que en realidad es el Gobierno del Estado el responsable.

“Nosotros somos una empresa paraestatal privada que administra los puertos en el estado, pero también somos parte del gobierno del estado. Entonces, muchas obras que se realizan no solo portuarias, son trabajos en donde apoyamos también al gobierno del estado a través de un convenio puerto-estado, donde a nosotros se nos permite solicitar una obra a nombre del gobierno del estado para que la tramitología sea más sencilla, pero autorizando al gobierno del estado porque ellos son los que nos solicitan las obras”, señaló Pérez.

Así mismo, señalaron que la comunidad no fue consultada para la elaboración del proyecto debido a que no se contemplan áreas para fileteo, sino es un proyecto muy técnico limitado a una rampa, aunado a que aún no hay certeza económica ni de permisos.

“No se presentó el proyecto a la comunidad porque al final es algo súper técnico que no tiene incidencia. Igual se presentaría más adelante cuando se tenga certeza del proyecto, porque imagínate presentar un proyecto del que no hay certeza económica y ni de permiso”, señaló Álvarez.

El futuro de la relación pescador-playa