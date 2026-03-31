Las zonas con mayor crecimiento para comprar departamentos en Monterrey

Monterrey, N.L. — El crecimiento urbano del área metropolitana ha impulsado una transformación en el mercado inmobiliario, donde la demanda de departamentos en Monterrey continúa en aumento. Este fenómeno ha llevado a que distintas zonas de la ciudad se posicionen como puntos clave para adquirir vivienda, ya sea para habitar o invertir.

Centro de Monterrey: conectividad y renovación urbana

El Centro de Monterrey ha vivido un proceso de revitalización en los últimos años, con la llegada de nuevos desarrollos verticales, espacios comerciales y proyectos de uso mixto.

Su principal atractivo es la conectividad, ya que permite acceso rápido a distintas zonas de la ciudad, además de contar con transporte público, oficinas y servicios cercanos. Este contexto ha impulsado la venta de departamentos en Monterrey dentro de esta zona, especialmente entre profesionistas y personas que buscan reducir tiempos de traslado.

Cumbres: crecimiento residencial y plusvalía

Cumbres se ha consolidado como una de las zonas con mayor expansión en Monterrey. Su desarrollo ha estado acompañado por la construcción de plazas comerciales, colegios y servicios que fortalecen su atractivo residencial.

La oferta de vivienda vertical ha ido en aumento, atrayendo a familias y compradores que buscan espacios más amplios dentro de un entorno urbano bien planificado. Esto ha impulsado el interés por los departamentos en Monterrey dentro de esta zona, donde la plusvalía ha mostrado un crecimiento sostenido.

San Jerónimo y Valle Oriente: ubicación estratégica

San Jerónimo y Valle Oriente destacan por su cercanía con zonas corporativas y su conexión con San Pedro Garza García. Estas áreas concentran desarrollos de nivel medio y residencial que ofrecen amenidades, seguridad y acceso a importantes vialidades.

El dinamismo económico de estos sectores ha favorecido el crecimiento del mercado inmobiliario. Plataformas especializadas como Margo Inmuebles han documentado el aumento en la oferta de proyectos verticales en estas zonas, así como el interés constante de compradores e inversionistas.

Tendencias del mercado inmobiliario en Monterrey

El crecimiento de estas zonas refleja una tendencia más amplia en la ciudad: la consolidación de la vivienda vertical como una de las principales opciones habitacionales. Factores como la conectividad, el acceso a servicios y el desarrollo económico continúan impulsando la demanda.

En este contexto, los departamentos en Monterrey seguirán desempeñando un papel clave dentro del mercado inmobiliario, especialmente en zonas con alto potencial de crecimiento y plusvalía.