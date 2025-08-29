$!Laura Itzel Castillo asume presidencia del Senado, llama a construir un debate con respeto y de altura

La senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el segundo año de la LXVI Legislatura.

Con 101 votos la legisladora se convirtió en la sucesora de Gerardo Fernández Noroña.

En su primer discurso, la nueva presidenta convocó a construir un espacio de debate de altura, sin odio, racismo, clasismo ni machismo.

“Convoco a que este Senado sea un espacio de debate de altura donde con libertad las ideas fluyan sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara”

La morenista agradeció a los coordinadores de parlamentarios, incluidos de oposición como el PAN y Movimiento Ciudadano.

“Hoy asumo, con profunda emoción y sincera gratitud, la responsabilidad de presidir la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Pondré toda mi capacidad, experiencia y convicción democrática al buen funcionamiento de esta Asamblea. Este honor lo asumo con responsabilidad plena y con un compromiso inquebrantable: servir al pueblo de México”.

Al grito de “presidenta, presidenta”, los senadores celebraron su nombramiento.