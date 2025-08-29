$!Laura Itzel Castillo asume presidencia del Senado, llama a construir un debate con respeto y de altura

La senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el segundo año de la LXVI Legislatura.
Con 101 votos la legisladora se convirtió en la sucesora de Gerardo Fernández Noroña.
En su primer discurso, la nueva presidenta convocó a construir un espacio de debate de altura, sin odio, racismo, clasismo ni machismo.
“Convoco a que este Senado sea un espacio de debate de altura donde con libertad las ideas fluyan sin odio, sin racismo, sin clasismo y sin machismo. Nada de eso debe manchar el intercambio democrático en esta Cámara”
La morenista agradeció a los coordinadores de parlamentarios, incluidos de oposición como el PAN y Movimiento Ciudadano.
“Hoy asumo, con profunda emoción y sincera gratitud, la responsabilidad de presidir la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores. Pondré toda mi capacidad, experiencia y convicción democrática al buen funcionamiento de esta Asamblea. Este honor lo asumo con responsabilidad plena y con un compromiso inquebrantable: servir al pueblo de México”.
Al grito de “presidenta, presidenta”, los senadores celebraron su nombramiento.
Castillo Juárez detalló también que la vicepresidencia del Senado estará a cargo de la senadora morenista Verónica Noemí Camino Farjat, de Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez del PAN y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Verde.
En los votos efectuados por cédula (cerrados y depositados en una urna), cinco legisladores votaron en contra de la nueva Mesa. Sólo la panista Lilly Téllez abrió su papeleta y mostró su rechazo a los nombramientos.
Las secretarías de la nueva Mesa Directiva serán ocupadas por Sandra Simey Olvera Bautista, Mariela Gutiérrez Escalante y María Martina Kantún Can, de Morena; Claudia Edith Anaya Mota, del PRI; Lizeth Sánchez García, del PT; Gustavo Sánchez Vásquez, del PAN; Jasmine María Bugarín Rodríguez, del PVEM, y Néstor Camarillo Medina, recién incorporado a Movimiento Ciudadano.
La primera sesión que encabezará será el próximo 1 de septiembre para tomar protesta a los jueces, magistrados y ministros del nuevo Poder Judicial.
En un mensaje posterior a su toma de protesta, Castillo Juárez reiteró, como lo había adelantado este jueves al ser elegida como propuesta de su bancada, que llevará una presidencia institucional sin renunciar a sus convicciones de izquierda.
La legisladora dijo que respeta al presidente saliente Gerardo Fernández Noroña, advirtió que cada quien “tiene su personalidad”. Reiteró que buscará una relación de respeto con la oposición.
“Esta relación se tendrá que dar. Como le he dicho en el discurso que acabo de emitir, tendrá que haber una relación de respeto (...) Estos debates tiene que ser en la tribuna y parlamento viene de parlar, entonces tenemos que hablar”.
Anuncia operativo para el 1 de septiembre
La presidenta del Senado destacó el peso histórico de la toma de protesta a 881 personas juzgadoras que se realizará el próximo 1 de septiembre y confirmó que habrá un operativo especial de seguridad para garantizar que se realice.
“Desde luego va a haber un operativo. Es un acto histórico, no solamente del Senado de la República, sino del Estado Mexicano. Desde luego va a existir un operativo para que no vuelva a suceder lo que sucedió el 10 de septiembre del año pasado cuando se estaba discutiendo la reforma judicial”, señaló.