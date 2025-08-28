Laura Itzel Castillo sustituirá a Fernández Noroña en la presidencia del Senado

La Senadora Laura Itzel Castillo será la presidenta de la Mesa Directiva del Senado en el próximo periodo ordinario, tras ser elegida este jueves por el Grupo Parlamentario de Morena.

Castillo es una de las aspirantes que cumplió con los requisitos que estableció su bancada para llegar a ese nombramiento: ser mujer y que no busque un cargo público en las próximas elecciones de 2027, para evitar que pueda usar ese puesto para proyectar su imagen.

Tras darse a conocer la designación, Castillo, en entrevista con medios, precisó que la elección se dio por unanimidad y afirmó que ejercerá su encargo “con apego a la ley y de manera institucional, sin declinar a mis principios y sin renunciar a mi trayectoria de izquierda (...) lo importante es la aplicación del reglamento y la toma de protesta significa justamente cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan”.

Destacó que la propuesta de Morena para integrar la Mesa Directiva está conformada únicamente por mujeres: “Somos la presidencia, la vicepresidencia y las dos secretarías integradas por puras mujeres, por lo que orgullosamente podemos decir que efectivamente ‘es tiempo de mujeres’”.

La morenista asumirá la presidencia del Senado, luego de que Gerardo Fernández Noroña concluya con su periodo en la Mesa Directiva el próximo 31 de agosto. La senadora Andrea Chávez confirmó en redes sociales que Castillo Juárez fue aprobada por unanimidad.

“En el Grupo Parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la Mesa Directiva será la compañera Laura Itzel Castillo. Mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores“, publicó en su cuenta de X.

Gerardo Fernández Noroña concluye su paso por la presidencia del Senado tras un año marcado por 21 reformas constitucionales y episodios que lo colocaron en el centro de la discusión pública.

Ayer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, se jalonearon y empujaron al finalizar la sesión permanente del Congreso de la Unión.

Se compromete a ser “institucional”

En un mensaje por sus redes sociales, Laura Itzel Castillo agradeció la confianza y apoyo de sus compañeros de bancada. Se comprometió a poner todo su empeño en esa labor legislativa y aseguró que será institucional.

“Seré institucional y no claudicaré a mis principios, mantendré en alto y con orgullo mi afiliación y mi origen de izquierda para trabajar por el bien del pueblo de México”.

“Luchadora social”

Durante su conferencia de prensa matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Laura Castillo es “una gran luchadora social” y celebró su nombramiento como presidenta de la Mesa Directiva del Senado.

“Laura, pues es también una gran luchadora social y qué bueno que es ahora presidenta (del Senado)”, dijo la Mandataria federal.

Recordó que la legisladora es hija de Heberto Castillo, quien fue parte de los fundadores del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), del Partido de la Revolución Democrática (PRD), además fue candidato presidencial y un ingeniero destacado.

¿Quién es Laura Itzel Castillo?

Laura Itzel Castillo, arquitecta de profesión, ha sido Diputada federal en dos ocasiones y formó parte del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, cuando el ex Presidente gobernó el entonces Distrito Federal en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

También participó en el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, como directora de la Red de Transportes de Pasajeros.

Antes de Morena, la nueva presidenta del Senado ha formado parte de distintos partidos políticos de izquierda: los extintos Partido Mexicano de los Trabajadores, Partido Mexicano Socialista y el Partido de la Revolución Democrática.