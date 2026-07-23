Lazzeri se reúne con zar antidrogas de EU para reforzar cooperación

El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, sostuvo el 22 de julio una reunión con Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas del Gobierno de EU, con el objetivo de robustecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y prevención de adicciones.

El diplomático informó del encuentro a través de la red social X, donde detalló que el diálogo se centró en la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y prevención.

“Muy buena reunión con Sara Carter, Directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas para dialogar sobre la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y prevención”, escribió el embajador.

En la conversación, según lo expuesto por Lazzeri, se abordó la importancia de atender las causas del consumo y reducir la demanda de estupefacientes, además de revisar los resultados alcanzados hasta el momento y las vías para fortalecer la cooperación orientada a desarticular las cadenas de suministro de narcóticos.

“Estaremos colaborando de manera constante y estrecha para traducir esta agenda en resultados concretos”, sostuvo el representante diplomático.

La funcionaria estadounidense ya había tenido acercamientos previos con el Gobierno mexicano. En febrero de 2026, días después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, Carter participó en una reunión de alto nivel sobre temas de seguridad celebrada en Palacio Nacional.

El encuentro se sumó a otra reunión sostenida por Lazzeri el mismo 22 de julio de 2026 con Francis Brooke, subsecretario del Departamento del Tesoro de EU, con quien inició un diálogo que será permanente respecto a seguridad económica, pagos electrónicos y combate a las finanzas ilícitas.

“Magnífica reunión con el Subsecretario Francis Brooke, del Departamento del Tesoro. Iniciamos una conversación que será permanente sobre seguridad económica, pagos electrónicos y combate a las finanzas ilícitas”, publicó el embajador respecto a ese encuentro.

Lazzeri destacó que México cuenta con años de trabajo conjunto con esa dependencia estadounidense.

“Hemos construido resultados importantes en el combate a las finanzas ilícitas”, aseguró.

Al menos desde 2024, el Gobierno de México ejecuta estrategias encaminadas a afectar la capacidad financiera de las organizaciones criminales, línea de acción que se ha convertido en uno de los ejes centrales de la relación bilateral en materia de seguridad.