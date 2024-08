Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que creía en la versión que Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, ofreció sobre las alusiones de Ismael “El Mayo” Zambada en una carta que difundió el abogado Frank Pérez.

Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum recordó que Rocha Moya aclaró el tema en un evento que se realizó en Culiacán, durante la inauguración de un hospital del IMSS-Bienestar, junto con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sheinbaum sugirió que no era casualidad la difusión de la carta en la cual “El Mayo” detalló su presunta privación ilegal de la libertad, por acudir a una reunión con Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, y con Héctor Melesio Cuen Ojeda, donde también le comentaron que estaría el Gobernador de Sinaloa.

“Pues ya lo explicó el Gobernador de Sinaloa, el día que estuvimos en Culiacán con el Presidente, que coincido, escuché, parte de la mañanera hoy, qué casualidad que sale una declaración justo el día que vamos a Culiacán”, indicó Sheinbaum.

“Y explicó claramente, el Gobernador Rubén Rocha Moya, que él no tenía ningún conocimiento, que de hecho estaba fuera del Estado y le creemos al Gobernador que es compañero desde hace tiempo, tiene un enorme apoyo popular en Sinaloa, la gente lo quiere mucho. Él dio su explicación de frente, directo y nosotros vamos a seguir apoyando a Sinaloa”, insistió.

“Quienes conformamos la transformación de México, reconocemos nuestros principios fundamentales: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Esta máxima, ha sido conducto de mi labor y seguirá siendo la base de todas mis acciones. Es un honor avanzar en la Cuarta Transformación junto con mis compañeras gobernadoras y mis compañeros gobernadores del @PartidoMorenamx”, escribió Rocha Moya, en su cuenta de la red social X.

Ello después de que 22 de los 23 mandatarios estatales, militantes o afines al partido Morena y al Presidente López Obrador, e integrantes del grupo autodenominado “Gobernadoras y Gobernadores de la 4ta Transformación”, respaldaron al Gobernador de Sinaloa, luego de que fuera nombrado, en una carta, por el capo sinaloense Zambada García, con quien supuestamente se iba a reunir el día de su traslado a EU.