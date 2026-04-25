$!‘Le vamos a ganar a López Obrador en kilómetros’: Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Pachuca

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó las obras del Tren México-Pachuca que llevan un avance del 30 por ciento y aseguró que su Gobierno cumple con el compromiso del rescate de trenes de pasajeros.

Incluso mencionó que su administración le ganará a la de Andrés Manuel López Obrador en kilómetros construidos.

“Este año se van a licitar otra parte de estos trenes y vamos a cumplir con que dejando nuestro sexenio, vamos a construir más de mil 500 kilómetros de trenes. Le vamos a ganar al Presidente López Obrador”, expresó.

El Tren Ciudad de México-Pachuca, en su tramo AIFA-Pachuca, registra un avance de 30 por ciento en su construcción, en el cual laboran todos los días 10 mil trabajadores, informó durante un recorrido de supervisión por la estación de Villa de Tezontepec, en el Estado de Hidalgo.

Destacó que los trenes de pasajeros que se construyen son del pueblo de México, pues al igual que el Tren Felipe Ángeles, en su ramal Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que será inaugurado este domingo, este tramo de 58 kilómetros que conecta el AIFA con la ciudad de Pachuca será operado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).