$!‘Le vamos a ganar a López Obrador en kilómetros’: Sheinbaum supervisa obras del Tren México-Pachuca

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, supervisó las obras del Tren México-Pachuca que llevan un avance del 30 por ciento y aseguró que su Gobierno cumple con el compromiso del rescate de trenes de pasajeros.
Incluso mencionó que su administración le ganará a la de Andrés Manuel López Obrador en kilómetros construidos.
“Este año se van a licitar otra parte de estos trenes y vamos a cumplir con que dejando nuestro sexenio, vamos a construir más de mil 500 kilómetros de trenes. Le vamos a ganar al Presidente López Obrador”, expresó.
El Tren Ciudad de México-Pachuca, en su tramo AIFA-Pachuca, registra un avance de 30 por ciento en su construcción, en el cual laboran todos los días 10 mil trabajadores, informó durante un recorrido de supervisión por la estación de Villa de Tezontepec, en el Estado de Hidalgo.
Destacó que los trenes de pasajeros que se construyen son del pueblo de México, pues al igual que el Tren Felipe Ángeles, en su ramal Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que será inaugurado este domingo, este tramo de 58 kilómetros que conecta el AIFA con la ciudad de Pachuca será operado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Claudia Sheinbaum reconoció a los ingenieros militares por su labor y por la velocidad de construcción, pues fue hace un año que se dio el banderazo de inicio de obras.
Dijo que el objetivo es “alcanzar la prosperidad compartida para todas las comunidades aledañas, lo que la convierte en un proyecto social que va a mejorar la conectividad de los habitantes”.
En su intervención, el comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, General Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, detalló que el tiempo de traslado desde la Ciudad de México a la ciudad de Pachuca será de una hora con 20 minutos, de los cuales 40 minutos serán desde la estación Buenavista al AIFA y otros 40 minutos del AIFA a Pachuca.
El director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous, recordó que este tramo del AIFA-Pachuca contará con seis estaciones para atender alrededor de 107 mil pasajeros diarios y anunció que se suman 15 trenes eléctricos que ya están en fabricación y que alcanzan una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, de los cuales el primer tren llegará en septiembre de este año.