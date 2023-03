El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como inmoral y “deshumanizado”, que cuatros consejeros, entre ellos el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova Vianello, recibirán 6.9 millones de pesos al dejar su cargo el 3 de abril.

El presidente del Consejo General del INE, así como los consejeros Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón, concluirán sus funciones el 3 de abril.

Sus relevos serán electos por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para un periodo de nueve años.

Durante su conferencia de prensa matutina recordó que tanto el Poder Judicial de la Federación y los integrantes de los organismos constitucionales autónomos se ampararon contra la ley de que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente.

“Puede ser legal, pero es completamente inmoral, pero eso son estos conservadores, por eso se oponen a los cambios, a la transformación y lo peor de todo es que engañan a mucha gente con la consigna que el INE no se toca, porque es como si se agraviara a la democracia, cuando no tiene nada que ver, porque es el combatir la corrupción y los privilegios”, indicó.

“En el Poder Judicial y en estos órganos supuestamente autónomos siguieron manteniendo estos sueldos elevados y estas prestaciones porque ellos se ampararon y consiguieron que los amparara el Poder Judicial porque jueces, ministros y magistrados no respetan la Constitución”, reclamó.

“Ellos mismos se ampararon o le dieron la vuelta creando fideicomisos y al final mantuvieron estos privilegios. ¿Qué significa este dinero que se va llevar el presidente del INE? Significa que tienen una caja de ahorro especial, esto existía en el Gobierno [...] mantener esa caja de ahorro costaba en 2018 6 mil millones de pesos al año”, insistió.

López Obrador dijo que ese tipo de personas estaban perdiendo fuerza y credibilidad.

Asimismo, señaló que un servidor público que gana 300 o 600 mil pesos mensuales, en un País con tanta pobreza como México, es más que un inmoral, es una gente deshumanizada.

“Puede dedicarse a cualquier otra actividad, es legal y legítimo que se tengan utilidades y se acumule dinero, pero no en el servicio público, aquí es para estar atendiendo a los demás, sirviendo a los demás, servir, no servirse”, afirmó.

“Si quieren hacer dinero pues al comercio, a las empresas, a cualquier actividad económica, pero no medrar, no abusar de los cargos públicos, el presupuesto es para la gente, para el pueblo, eso es lo que está sucediendo pero yo creo que no les va a durar mucho, va a continuar la transformación y se van a volver a hacer reformas constitucionales, legales, hasta que se acaben todos estos privilegios”, agregó.

“Son de las cosas que hay que corregir hacia adelante, nosotros lo intentamos, incluso ya todos esos salarios elevadísimos, las prestaciones de altos funcionarios que son onerosas y además que ofenden a la mayoría de los mexicanos ya no se presentan en el Poder Ejecutivo porque tomamos la decisión de reducir los sueldos, de quitar todas esas prestaciones, esos privilegios”, abundó.