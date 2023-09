Así, este martes en la Cámara de Diputados se llevó a cabo la audiencia pública titulada “Fenómenos aéreos anómalos no identificados en México” con la presencia de casi una decena de invitados de países como Japón, Brasil, Argentina y Estados Unidos.

La Cámara de Diputados fue este martes un foro para hablar de asuntos relacionados con extraterrestres, ovnis e incluso en un recinto para exhibir supuestos cuerpos de “seres no humanos”, en una audiencia organizada por el Diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, cuyo invitado de honor fue Jaime Maussan.

Gutiérrez Luna dijo que la Cámara de Diputados es la casa del pueblo y, por tanto, se escuchan todas las opiniones.

Ya en 2016, los pasillos de la Cámara de Diputados abrió sus puertas a “otros seres de la galaxia” y a Maussan, con una exposición gestionada por una diputada del PRI sobre las figuras geométricas que aparecen trazadas en campos, denominadas agroglifos.

Ahora, en 2023 y siete años después, en una de las salas de la Cámara de Diputados se escucharon testimonios de periodistas, controladores aéreos, legisladores de otros países, sobre sus experiencias con estos fenómenos.

Incluso, Maussan dijo que llevaba una sorpresa. Se trató de los cuerpos desecados de lo que llamó “seres no humanos” que estaban en unas urnas y atraparon la atención de los asistentes.

“Se escucharán opiniones, se hablará de elementos, de evidencias (...) que han despertado un gran, gran, gran, gran interés en el público”, añadió el diputado organizador.

El origen de esta audiencia, contó Gutiérrez Luna, fue el acercamiento de Jaime Maussan a los legisladores para exponerles que en otros países se hablaba ya en este tipo de recintos sobre fenómenos aéreos anómalos no identificados en México que popular se le llaman ovnis o seres alienígenas.

“En la Cámara de Diputados prevalece siempre el respeto a la opiniones y las ideas de todas y todos. Respetamos nosotros a ustedes sus opiniones y queremos escucharlos con esa apertura y esa pluralidad que se da aquí”, sostuvo el diputado morenista.

Además, el legislador agradeció la participación de Maussan para realizar esta audiencia en la Cámara de Diputados y destacó su trabajo.

“Don Jaime Maussan es un reconocido periodista e investigador que se acercó con nosotros”, dijo.

Gutierrez Luna dijo que hubo personas que ya no pudieron entrar a escuchar en el recinto los testimonios, pues era de cupo limitado.

También dijo que Maussan conduciría la audiencia.

Y fue justo a petición de Maussan, que los asistentes se pusieron de pie para jurar solemnemente que todo lo que dijeran en sus testimonios es verdad.

“Si pueden jurar decir la verdad en esta instancia del poder legislativo (...) prometen decir la verdad de todo lo que hoy se escuche aquí en esta instancia del poder legislativo”, leyó el diputado Gutiérrez Luna al tomarles juramento.

Jaime Maussan lleva ‘seres no humanos’ a Cámara de Diputados

Jaime Maussan presentó este martes los cuerpos de dos seres “no humanos” hallados en Perú en 2017, en una audiencia pública realizada este martes en la Cámara de Diputados sobre fenómenos anómalos no identificados.

“(Son) cuerpos que, de acuerdo a los científicos que van a declararlo aquí, son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior”, explicó Maussan.

Maussan agregó que no son momias sino cuerpos desecados encontrados en 2017.

A estos cuerpos se les conoce como Momias de Nazca.

Sin embargo, en Perú se ha dicho que estos cuerpos son falsificaciones con partes humanas reales y que algunos exámenes de ADN concluyen que estos cuerpos sí eran de humanos, aunque otros estudios no pudieron determinarlo, de acuerdo un un reportaje de la agencia de noticias EFE.

UNAM descarta que haya pruebas sobre la vida fuera de la Tierra

Tras la visita de Jaime Maussan a la Cámara de Diputados, el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó un comunicado en el que detalla que a pesar de los estudios y monitoreo al espacio, “hasta la fecha no hay ningún reporte observacional o experimental que ofrezca evidencias de vida fuera de la Tierra”.