Lemus ordena investigar excesos policiales y Máynez respalda la protesta

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, condenó la violencia registrada el día 11 de octubre afuera de Casa Jalisco, la atribuyó a un grupo de choque ajeno a la marcha ciudadana por el agua y anunció que ordenó investigar la actuación policial para sancionar cualquier posible exceso en el uso de la fuerza.

En un mensaje difundido en video, su primer pronunciamiento tras la protesta, Lemus Navarro reconoció que fue un día difícil para la entidad, debido a que se registró una manifestación que reunió a cerca de 10 mil personas y, de forma paralela, la incorporación de un grupo de choque de 400 personas que, según su versión, buscaba generar violencia para restar legitimidad a la movilización.

“Muchas de estas personas iban encapuchadas, armadas con piedras, tubos, martillos, petardos con clavos, bombas de gas y estas agredieron a las mujeres policías que habían sido asignadas para acompañar y proteger tanto a la manifestación como a la casa de descanso para personas de la tercera edad ubicada a un costado de Casa Jalisco. En ese momento, comenzó algo distinto”, señaló.

El Gobernador detalló que el episodio derivó en un enfrentamiento de alrededor de tres horas que puso en riesgo a asistentes, familias, menores de edad y adultos mayores.

El saldo fue de varios manifestantes lesionados, 39 detenidos y 28 oficiales heridos, dos de ellos de gravedad: uno con fractura de cráneo y otro que perdió un dedo tras ser golpeado con un tubo con filo.

Lemus Navarro informó que desde la noche del 11 de octubre solicitó a la Fiscalía del Estado de Jalisco revisar las detenciones caso por caso, y que hasta ese momento habían sido liberadas 12 personas, por lo que permanecían detenidas 27.

La dependencia informaría durante la jornada sobre nuevas liberaciones.

“Manifestarse pacíficamente es un derecho que vamos a garantizar siempre, pero las agresiones y los posibles abusos de autoridad deben de investigarse con rigor y sin ninguna excepción”, afirmó el Gobernador, quien instruyó revisar todos los videos del operativo.

Reconoció que en los disturbios quedaron atrapadas personas inocentes, familias y periodistas que documentaban los hechos, y lamentó que vivieran esa experiencia.

Indicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acompañó la marcha desde su inicio, abrió una investigación de oficio, y se comprometió a entregar la información que le sea solicitada y a atender cualquier recomendación.

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, reconoció que las miles de personas que se manifestaron en Guadalajara por el agua sucia que reciben en sus hogares estaban en su derecho, aunque aclaró que la prioridad es trabajar para que llegue agua limpia a los domicilios.

El dirigente partidista difundió su posicionamiento en redes sociales.