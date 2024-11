Lenia Batres, Bernardo Bátiz y otros personajes afines a Morena se registran para la elección judicial

La ministra Lenia Batres Guadarrama, los consejeros Bernardo Bátiz Vázquez y Celia Maya García y hasta familiares de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, todos ellos afines al partido Morena, se apuntaron en las listas del Ejecutivo y Judicial para participar en las elecciones judiciales de 2025.

Esto con la intención de ocupar un cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) o magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es decir, se apuntaron para ocupar un alto cargo dentro de la cúpula del nuevo Poder Judicial de la Federación. Varios de ellos incluso “dobletearon” sus aspiraciones, al registrarse en ambas listas para así incrementar su probabilidad de ser seleccionados.

Tal es el caso de la ministra Lenia Batres Guadarrama, que a pesar de contar con una especie de “pase automático” para participar en las elecciones como parte del Poder Judicial, se apuntó también en la lista del Ejecutivo como aspirante a ministra de la Corte.

Lo mismo hizo el consejero Sergio Javier Molina Martínez, quien fue el voto clave por el cual el Consejo de la Judicatura Federal ordenó colaborar en la elección de jueces magistrados y ministros y descartó frenar la reforma judicial. También Eurípides Flores Pacheco, exrepresentante de Morena ante el Consejo General del INE y Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada federal en materia administrativa e hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien es hoy diputada de Morena.

Por su parte, el consejero Bernardo Bátiz Vázquez, aunque no se apuntó en las listas del Comité de Evaluación del Poder Judicial sí se apuntó para contender por un puesto como ministro de la Corte ante el Poder Ejecutivo.

Lo mismo hizo María Estela Ríos González, consejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que fue propuesta por el exmandatario en la terna para ocupar un puesto como ministra de la Corte en noviembre de 2023, pero cuya integración fue rechazada por senadores de oposición que consideraron que su participación no cubrió los requisitos que marcaba la ley.

Fue el caso también de la consejera Celia Maya García, quien aspira a ser magistrada del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Celia Maya fue candidata de Morena para el gobierno de Querétaro en la elección de 2021.

Otro personaje de la familia de la ministra en retiro Sánchez Cordero que busca ocupar un alto cargo dentro del Poder Judicial es su sobrino Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, que se apuntó ante el Ejecutivo como aspirante a magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, y quien es exmagistrado de la Sala Regional de Monterrey.

Los que buscan “chapulinear”

Esta mañana, Animal Político dio a conocer que magistrados en funciones en Salas Regionales del Tribunal Electoral buscan saltar a la Sala Superior aprovechando la elección judicial, caso al que se agregan personajes que pertenecían a este órgano judicial en el pasado y buscan regresar a través del voto popular.

Otros personajes afines a Morena que se apuntaron en las listas del Ejecutivo son Plácido Humberto Morales Vázquez, presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que ahora aspira a ser ministro de la Corte, y Vanessa Sánchez Cordero, ex diputada local en Guanajuato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y que ahora busca ser magistrada de Tribunal Colegiado.

Aunque no tienen relación con Morena, otros personajes que repitieron la fórmula de dobletear en las listas para llegar a ser parte del Pleno de la Corte son Marisela Morales Ibáñez, que fue titular de la Procuraduría General de la República en el último año de la administración del ex presidente Felipe Calderón, y Froylan Muñoz Alvarado, ex director general de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), quien estuvo muy activo en las movilizaciones contra la reforma judicial.