$!Leonel Cota Montaño deja Agricultura por aspiración política de su hijo en BCS

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que pidió a Leonel Cota Montaño dejar la Subsecretaría de Agricultura para evitar que su permanencia en el Gobierno federal genere sospechas de respaldo institucional a su hijo, Manuel Cota Cárdenas, nombrado por Morena coordinador estatal en Baja California Sur y perfilado para buscar la Gubernatura en las elecciones de 2027.
“Yo se lo pedí. ¿Por qué razón? Porque su hijo es coordinador de Baja California Sur y no creo que esté bien que el papá esté trabajando aquí mientras su hijo esté compitiendo”, explicó la Mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.
Sheinbaum sostuvo que la decisión busca evitar que se acuse a la Secretaría de Agricultura de utilizar sus recursos o su posición institucional para favorecer a un aspirante electoral, en un contexto en el que Morena ya designó a su hijo como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, una posición que lo perfila como uno de los aspirantes del partido a la gubernatura de Baja California Sur.
“Para que no se preste a que digan que la Secretaría de Agricultura está apoyando algún candidato de algún partido político”, señaló la presidenta, quien agregó que el mismo criterio puede aplicarse a otros integrantes del gabinete federal cuyos familiares participen en una contienda electoral.
La Mandataria insistió en que la salida de Cota Montaño busca impedir que se interprete la permanencia de un familiar de un aspirante en el Gobierno como una forma de apoyo desde las instituciones públicas.
“Claro, que no se preste a que digan que se está usando las instituciones públicas para apoyar a un candidato”, afirmó.
Cota Montaño podría colaborar con Morena en otra entidad
Sheinbaum indicó que el Cota Montaño podría incorporarse a tareas partidistas, aunque aclaró que no necesariamente sería en Baja California Sur, donde su hijo busca posicionarse rumbo a la elección de 2027.
De acuerdo con la presidenta, Ariadna Montiel, presidenta de Morena, habría buscado a Cota Montaño para que colaborara en actividades del partido en otra entidad. La mandataria no precisó cuándo dejará formalmente el cargo ni detalló cuáles serían las funciones que desempeñaría en el partido.
¿Quién es Manuel Cota Cárdenas, el hijo de Manuel Cota Montaño?
El 28 de septiembre, Morena nombró a Manuel Alejandro Cota Cárdenas coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Baja California Sur. El anuncio lo colocó como uno de los perfiles del partido para competir por la gubernatura en las elecciones de 2027.
Cota Cárdenas, de 34 años, es originario de La Paz, Baja California Sur, e ingeniero empresarial agropecuario por la Universidad Autónoma de Guadalajara. También cuenta con una maestría en Comunicación Política y Gobernanza.
Antes de su designación, se desempeñó como Diputado federal por el Distrito 1 de Baja California Sur durante la LXVI Legislatura, postulado por el Partido Verde Ecologista de México.
En abril de 2026 solicitó licencia por tiempo indefinido para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la elección estatal.
Su trayectoria también incluye el cargo de director general de Desarrollo Social del Ayuntamiento de La Paz.
Fuera de Baja California Sur, trabajó como jefe de Gabinete del Gobierno de Guadalajara y como jefe del Departamento de Proyectos Urbanos Estratégicos del ayuntamiento de esa ciudad.
En 2023 compitió por la Presidencia Municipal de La Paz, aunque no obtuvo el triunfo.
Esa campaña le permitió ampliar su presencia en la política estatal antes de incorporarse a la contienda interna de Morena.