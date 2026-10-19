$!Leonel Cota Montaño deja Agricultura por aspiración política de su hijo en BCS

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que pidió a Leonel Cota Montaño dejar la Subsecretaría de Agricultura para evitar que su permanencia en el Gobierno federal genere sospechas de respaldo institucional a su hijo, Manuel Cota Cárdenas, nombrado por Morena coordinador estatal en Baja California Sur y perfilado para buscar la Gubernatura en las elecciones de 2027. “Yo se lo pedí. ¿Por qué razón? Porque su hijo es coordinador de Baja California Sur y no creo que esté bien que el papá esté trabajando aquí mientras su hijo esté compitiendo”, explicó la Mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. Sheinbaum sostuvo que la decisión busca evitar que se acuse a la Secretaría de Agricultura de utilizar sus recursos o su posición institucional para favorecer a un aspirante electoral, en un contexto en el que Morena ya designó a su hijo como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, una posición que lo perfila como uno de los aspirantes del partido a la gubernatura de Baja California Sur.

“Para que no se preste a que digan que la Secretaría de Agricultura está apoyando algún candidato de algún partido político”, señaló la presidenta, quien agregó que el mismo criterio puede aplicarse a otros integrantes del gabinete federal cuyos familiares participen en una contienda electoral. La Mandataria insistió en que la salida de Cota Montaño busca impedir que se interprete la permanencia de un familiar de un aspirante en el Gobierno como una forma de apoyo desde las instituciones públicas. “Claro, que no se preste a que digan que se está usando las instituciones públicas para apoyar a un candidato”, afirmó.

Cota Montaño podría colaborar con Morena en otra entidad Sheinbaum indicó que el Cota Montaño podría incorporarse a tareas partidistas, aunque aclaró que no necesariamente sería en Baja California Sur, donde su hijo busca posicionarse rumbo a la elección de 2027. De acuerdo con la presidenta, Ariadna Montiel, presidenta de Morena, habría buscado a Cota Montaño para que colaborara en actividades del partido en otra entidad. La mandataria no precisó cuándo dejará formalmente el cargo ni detalló cuáles serían las funciones que desempeñaría en el partido.