La ministra Loretta Ortiz Ahlf aseguró que llevar a cabo un cambio completo del Poder Judicial de la Federación (PJF) era complejo y que los legisladores de Morena no tenían conciencia de ello.

Durante una conferencia llevada a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la ministra explicó que ya había hablado con integrantes del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, respecto a las consecuencias de llevar a elección popular los cargos de ministros, magistrados y jueces.

“Les dije a los mismos de Morena: ‘los jueces o magistrados no se hacen’, perdón por la expresión, ‘como si fueran una maceta, no se cambian de un día para otro, hay toda una vocación de vida, preparación, enseñanza, méritos’”, expuso la ministra.

“Se tiene que tomar en cuenta estos méritos, toda esta capacitación, sino de qué serviría la profesionalización de tantos años, de tantas personas, llevamos 30 años en la profesionalización, es tirarlo a la bolsa”, argumentó.

“Tiene que ser paulatino [el cambio en el PJF], no, no se tiene conciencia de todo, son enormes cargas de trabajo las que tienen jueces y magistrados”, expresó.

Durante los “Diálogos para la Reforma al Poder Judicial”, que se realizaron en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y fueron llevados a cabo, el 27 de junio de 2024, Ortíz Ahlf indicó que la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros no debía ser percibida como un asunto político. No obstante, subrayó la dificultad de dicha tarea, dado que no existía ningún estándar internacional que estableciera un mecanismo de designación directa o indirecta.

“Deben existir garantías que aseguren que éstos (nombramientos) no sean realizados ni percibidos como decisiones de carácter político [...] Los procesos deben asegurar que haya criterios de selección objetivos basados en el mérito personal y en la capacidad profesional”, dijo.