Les faltó humildad, hubo arrogancia, dice AMLO de Gobierno español, que no ofreció disculpas por la Conquista

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el Rey de España Felipe VI no tuvo la “delicadeza” de responder la carta que le envió hace más de dos años, en marzo de 2019, en la que le solicita que ofrezca perdón a los pueblos originarios, por los abusos cometidos durante la Conquista.

Durante su conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo federal señaló que es buena la relación con el pueblo de España, aunque existen diferencias con el Gobierno y la cúpula empresarial de dicho País.

“Tenemos con el pueblo de España una relación de mucho respeto, fraternal, las diferencias son con el Gobierno de España y con la cúpula empresarial española y no generalizó, es con algunos miembros de la cúpula del poder en España”, declaró el Presidente, quien enfatizó que hay “mucho respeto al pueblo español”.

“Mandé una carta y no tienen ni siquiera la delicadeza de responderla, la filtran y empiezan los ataques a mi persona y al gobierno, de autoridades, de intelectuales promonárquicos, [Mario] Vargas Llosa, y escritores, la prensa, El País, programas de radio y televisión burlándose de por qué tenían que pedir perdón. Burlándose de nuestra propuesta, con mucha arrogancia. Les faltó humildad, se olvidan de que el poder es humildad”, insistió el político tabasqueño.

“Les planteamos que son tiempo de reconciliación para ver hacia el futuro, no condenando solo el autoritarismo, el robo, el saqueo a México, sino también reconociendo lo que se aportó de España y Europa a nuestra país, en ese tiempo y en otras épocas”, explicó López Obrador.

Además, el mandatario nacional explicó que durante el periodo neoliberal en México, las empresas españolas abusaron porque vieron a nuestro país como tierra de conquista por lo que se dedicaron a saquear y a robar. Puso como ejemplo los casos de Repsol e Iberdrola.

“Lo otro es que se abuso en el periodo neoliberal y se cometieron actos de corrupción por parte de empresas españolas que nos vieron como tierra de conquista y se dedicaban a saquear y robar, claro que con el apoyo de las autoridades mexicanas”, señaló.

“Tenemos casos como el de Repsol, con contratos jugosísimos, muy buenos para ellos, muy malos para la hacienda pública de México; el caso de OHL, una empresa constructora preferida por el gobierno. El caso más ofensivo es el de Iberdrola, que se convirtió en un monopolio y controla el mercado eléctrico del país”, argumentó el Presidente.

Además, López Obrador criticó que Iberdrola sumó a su consejo al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo federal advirtió que en nuestro país ya no se permite la corrupción, ni el saqueo.

“Se pueden seguir haciendo negocios en México. México sigue estando abierto a la inversión extranjera y a la inversión de España, negocios lícitos que no se hagan al amparo del poder público, que no se hagan mediante el influyentismo, que no tengan que ver con la corrupción”, agregó.

“Entonces yo creo que convenía el poner un límite a esa situación de descomposición que había en la relaciones económicas y comerciales en donde perdía México, en donde se consideraba, lo repito, que México era tierra de conquista. Eso ya no se va a permitir”, finalizó.

El 25 de marzo de 2019, el Gobierno español reaccionó a la divulgación del contenido de la misiva enviada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el que le exigía al Rey de España, Felipe VI, se disculpara con los pueblos originarios por los abusos de la Conquista.

A través de un comunicado, el Gobierno de España afirmó que “lamenta profundamente” la publicación de dicha misiva y que rechazaba “con firmeza” el argumento de la misma. “La llegada, hace quinientos años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”, explicó.

“Nuestros pueblos hermanos han sabido siempre leer nuestro pasado compartido sin ira y con una perspectiva constructiva, como pueblos libres con una herencia común y una proyección extraordinaria”, abundó el Gobierno de España.

El Ejecutivo español agregó que “reitera su disposición para trabajar conjuntamente con el Gobierno de México y continuar construyendo el marco apropiado para intensificar las relaciones de amistad y cooperación existentes entre nuestros dos países, que nos permita afrontar con una visión compartida los retos futuros”.

López Obrador viajó ese mismo a Centla, Tabasco, para encabezar la ceremonia conmemorativa por los 500 años de la Batalla de los pueblos originarios de la región contra los españoles. Se prevé que el mandatario nacional ahonde en la petición de disculpa durante su discurso.

López Obrador envió en fechas anteriores una carta al Rey de España, Felipe VI, en la que le instaba a reconocer y ofrecer disculpas por los atropellos que las autoridades mexicanas consideran se cometieron durante la Conquista.

Según el diario español El País, que informó de forma exclusiva sobre la supuesta misiva, las disculpas por parte de España era “la vía que defiende López Obrador como la única forma posible de lograr una reconciliación plena” entre ambas naciones.

El texto, enviado al Ministerio de Exteriores, abre una vía de confrontación entre las autoridades españolas y mexicanas apenas dos meses después de que el Presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, realizó una visita de Estado a México.

El diario recordó que en el 2021 se celebrarían 500 años de la caída de Tenochtitlán y los 200 años de la Independencia de México. El Gobierno de López Obrador sostiene que no se puede celebrar ninguna conmemoración sin ir antes a una reconciliación.

Ante ello, el Gobierno mexicano quería “diseñar una hoja de ruta hasta ese año para convertir a 2021 como el año ‘de la gran reconciliación entre México y España’, asegura una de las fuentes”, dijo el rotativo español en un texto firmado por los periodistas Javier Lafuete y Lucía Abellán.

“La disculpa que López Obrador le ha pedido al Rey, matizan las fuentes, no es por la conquista como concepto, sino por los delitos y vejaciones que se cometieron contra los pueblos nativos durante aquella época”, abundó El País en su información.

“En la redacción del texto, que según las fuentes mexicanas hace referencia a los judíos sefardíes y a la experiencia española de memoria histórica, ha tenido una participación activa Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador, a quien el presidente nombró coordinadora del Consejo Asesor Honorario de la iniciativa de Memoria Histórica y Cultural de México”.

Según El País, desde el Gobierno de México admitieron que la carta no había sentado bien en España, pero insistieron en que el texto “no está inspirado en el rencor y que el fondo del tema –la idea de iniciar un proceso de reconciliación, no la carta en sí- ya se había tratado durante la visita de Pedro Sánchez a finales de enero”.

Sin embargo, insistió el rotativo, el titular del Poder Ejecutivo español aún no había decidido cómo responder a este mensaje de México, que en ningún caso había pedido, ni pedirá a España resarcimiento económico, según garantizaron las fuentes consultadas.

“México asegura que estaría dispuesto a tener la misma actitud sobre las vejaciones cometidas por su parte, pero primero ha de conocer qué atropellos está dispuesto a poner sobre la mesa España [...] En el Gobierno de López Obrador irrita, en cierta manera, la idea de que en España no haya una reflexión sobre lo ocurrido hace 500 años. ‘Es un emplazamiento que no se puede evadir’, asegura una de las fuentes”.

AMLO LO CONFIRMA

“Envié ya una carta al rey de España, y otra carta al papa [Francisco] para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios, por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones. La llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se ex comulgó a nuestros héroes patrios. A los padres de nuestra Patria, a Hidalgo y a Morelos”, confirmó el propio López Obrador.

“Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. Yo también lo voy a hacer porque también en tiempos de la Colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios. Fue lamentable lo que pasó con el exterminio a los yaquis, a los mayas. E incluso el exterminio a los chinos en plena Revolución Mexicana, desde el Porfiriato. Entonces tenemos que pedir perdón y que el año 2021 sea el año de la reconciliación histórica [...] Por eso estamos aquí”, dijo el presidente mexicano, desde la zona arqueológica maya del municipio de Comalcalco, en Tabasco.