$!‘Ley Alito’ aprobada en Campeche, ¿tiene dedicatoria?

El Congreso de Campeche aprobó una reforma, impulsada por la gobernadora Layda Sansores, que permitirá al gobierno estatal expropiar u ocupar predios que considere de “utilidad pública”.

La reforma fue aprobada en sólo cinco días, en un lapso en que el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, ha agudizado sus acusaciones en el Congreso de la Unión contra el gobierno federal y los integrantes del partido Morena. Los acusa de tener vínculos con grupos criminales.

La nueva norma, bautizada como “Ley Alito” por el diputado local de Morena, Carlos Ucán, ha sido interpretada como una reforma con dedicatoria al exgobernante de Campeche para expropiarle propiedades presuntamente adquiridas de forma ilícita. Sin embargo, legisladores de oposición también criticaron que vulnera los derechos de los habitantes de Campeche por el poco marco que les brinda para una defensa jurídica.

En entrevista, el diputado morenista Carlos Ucán rechazó que sea una ley que busque venganza y que esté enfocada contra el dirigente del PRI; sin embargo, reconoce que, si fuese necesario, podría aplicarse en su contra.

“No hay línea de parte del gobierno de decir ‘vámonos en contra de Alito’, por supuesto que no; pero si ese fuera el caso hipotético, por decir algo, que el pobrecito Alito sale muy lastimado en esto y los defensores de él andan ahí queriendo tapar el sol con un dedo, si ese fuera el caso —las 300 hectáreas que compró a 30 centavos el metro cuadrado o su mansión de 300 millones de pesos que no coincide con los ingresos en su vida—, [si] fuera necesario expropiar para un bien común, para construir un hospital, para hacer un polo de desarrollo donde tiene terrenos de dudosa procedencia, el gobierno podría expropiarlos pagándolos al precio comercial”.

Layda y “Alito”

Luego de dejar el gobierno de Campeche en 2019, Alejandro Moreno reportó en su declaración patrimonial —publicada en 2021 cuando llegó a la Cámara de Diputados— 13 propiedades inmobiliarias. Incluyó una casa con una superficie de mil 819 metros cuadrados, adquirida de contado durante su gestión en su estado natal, con un valor de 7.2 millones de pesos. El hoy senador también reportó otra casa y 11 terrenos.

Desde 2022, Layda Sansores, actual gobernadora, anunció denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra Moreno Cárdenas por enriquecimiento ilícito y otros posibles delitos.

Ante la Cámara de Diputados, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche ha solicitado el desafuero del líder priista por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos.

Este jueves, ante la reforma sobre expropiación, en una entrevista radiofónica, Alejandro Moreno Cárdenas insistió en que su patrimonio es lícito y acusó que se trata de persecución en su contra y una amenaza a la propiedad privada de la ciudadanía. Advirtió que él dará información sobre las propiedades de la gobernadora Layda Sansores.

¿Qué dice la nueva ley?

La reforma estatal fija las reglas de cómo el gobierno puede hacerse de propiedades privadas para construir obras a través de la figura de “utilidad pública”. De acuerdo con el documento, el objeto es establecer las causas, procedimientos, modalidades y ejecución de expropiaciones.

Además de las expropiaciones, la ley contempla otras figuras como ocupaciones temporales, servidumbres administrativas y limitaciones de dominio de bienes particulares, que también requerirán la declaración de “utilidad pública”.

El gobierno estatal determinará la causa de utilidad pública “con base en los dictámenes técnicos correspondientes”.

El gobierno de Campeche deberá publicar la determinación de declarar una propiedad “de utilidad pública” en el Periódico Oficial del Estado y deberá avisar a las personas afectadas de manera personal, quienes tendrán cinco días hábiles para manifestarse ante la Secretaría de Gobierno.

Se realizará una audiencia y los ciudadanos tendrán tres días para presentar alegatos. Después, en un plazo de 10 días, la autoridad deberá confirmar, modificar o revocar la declaratoria de utilidad pública. A partir de esa fecha, tiene 30 días para expedir el decreto de expropiación.

“¿En cinco días qué derecho va a tener un ciudadano y más si no te das por enterado y te publican en el periódico oficial. Es un atropello a los derechos humanos y el patrimonio de la gente”, reclama el diputado estatal Pedro Armentía López, de Movimiento Ciudadano.