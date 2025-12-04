$!Ley de Aguas: productores mantienen bloqueos tras aprobación en lo general de reforma que modifica el régimen de concesiones

Productores del país mantienen sus bloqueos en carreteras, casetas y puentes internacionales luego de que diputados aprobaran ayer en lo general la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, durante una sesión marcada por reclamos, interrupciones desde curules y señalamientos entre bancadas.

En Chihuahua se registran esta mañana bloqueos en casetas de cobro y puentes internacionales en Ciudad Juárez. En Zacatecas esta mañana se mantienen los cierres de carreteras en vías de acceso al Estado, de acuerdo con información de la Guardia Nacional.

Guanajuato es otro de los estados en los que permanece la presencia de productores tras la aprobación de la Ley de Aguas. Este jueves, autoridades reportaron bloqueos carreteros en al menos cuatro vías que conectan los municipios de Irapuato, León y Silao.

Otras de las entidades en las que se mantiene la presencia de productores inconformes son Querétaro, en la caseta de cobro Palmillas, y Aguascalientes, en la carretera Ojuelos. La nueva ley elimina la transmisión de concesiones entre particulares y establece que las reasignaciones de volumen sean autorizadas por la Autoridad del Agua.

Ayer, productores de Veracruz, Puebla y Tlaxcala se movilizaron en tractores hacia la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, en el marco de la discusión de la Ley General de Aguas, que se mantiene hasta esta mañana para su aprobación en lo particular.

La diputada morenista Elizabeth Cervantes detalló que la nueva estructura de concesiones busca frenar abusos y garantizar certeza jurídica. Sostuvo que el registro público, la prohibición de concesiones para residuos mineros y los incentivos a la eficiencia hídrica corrigen prácticas que “por décadas lucraron con el vital líquido”.