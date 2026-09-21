$!Liberan a 3 personas y detienen a 7 durante operativo en Puerto Peñasco, Sonora

Tres personas que habían sido privadas de su libertad fueron liberadas durante un operativo en Puerto Peñasco, Sonora, donde también fueron detenidas siete personas y se aseguraron armas, cartuchos, cargadores, drogas y vehículos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de un comunicado difundido este lunes, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que durante el operativo los elementos de la Defensa Nacional, la Marina y Protección Ciudadana fueron agredidos con disparos de armas de fuego.

Entre lo asegurado hay más de 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi, una ametralladora Browning M2 calibre .50, artefactos explosivos improvisados, casi 4 mil cartuchos, droga, equipo táctico y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.

En un segundo cateo fueron encontradas dosis de metanfetamina, tres vehículos de alta gama, dos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, cargadores abastecidos y diversos documentos.

Personal de la Fiscalía Estatal resultó lesionado durante las acciones, de acuerdo con el informe. Los agentes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y posteriormente fueron reportados fuera de peligro.

Las siete personas detenidas, entre ellas una menor de edad, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. Los inmuebles donde se realizaron los cateos quedaron asegurados y bajo resguardo ministerial.