$!Liberan a 3 personas y detienen a 7 durante operativo en Puerto Peñasco, Sonora

Tres personas que habían sido privadas de su libertad fueron liberadas durante un operativo en Puerto Peñasco, Sonora, donde también fueron detenidas siete personas y se aseguraron armas, cartuchos, cargadores, drogas y vehículos, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
A través de un comunicado difundido este lunes, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que durante el operativo los elementos de la Defensa Nacional, la Marina y Protección Ciudadana fueron agredidos con disparos de armas de fuego.
Entre lo asegurado hay más de 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi, una ametralladora Browning M2 calibre .50, artefactos explosivos improvisados, casi 4 mil cartuchos, droga, equipo táctico y vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.
En un segundo cateo fueron encontradas dosis de metanfetamina, tres vehículos de alta gama, dos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, cargadores abastecidos y diversos documentos.
Personal de la Fiscalía Estatal resultó lesionado durante las acciones, de acuerdo con el informe. Los agentes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica y posteriormente fueron reportados fuera de peligro.
Las siete personas detenidas, entre ellas una menor de edad, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica. Los inmuebles donde se realizaron los cateos quedaron asegurados y bajo resguardo ministerial.
Las tres personas liberadas recibieron atención médica y posteriormente fueron auxiliadas y orientadas por las autoridades.
Detención de señalados por el asesinato de “El Piturris”
En días previos se detuvo en la entidad a dos presuntos implicados en el asesinato del influencer José Luis Esparza “El Piturris”, quien fue atacado mientras se encontraba trabajando en un negocio familiar.
De acuerdo con reportes del incidente, sujetos armados llegaron al negocio de su familia y le dispararon. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde falleció mientras recibía atención médica.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) identificó a los detenidos por esto hechos como Felipe Alberto “N”, de 21 años, e Iram José “N”, de 26, quienes fueron capturados en flagrancia tras una persecución registrada el lunes 14 de septiembre.
Durante el operativo de su detención les fueron aseguradas un arma calibre .40, un arma larga calibre 7.62×39 milímetros, un cargador abastecido, cartuchos útiles, marihuana, ocho envoltorios con una sustancia granulada blanca y dos teléfonos celulares de alta gama, junto con un auto de la marca BMW.