“Hola, soy Alejandro Galván. Como ustedes conocen los acontecimientos del día de hoy, solamente quiero agradecerles a todas las personas que me acompañaron al salir hoy del Cereso. Estuvieron acompañándome, y quiero agradecer a las personas que estuvieron muy al pendiente de mí, preocupados. Se solidarizaron, compartieron fotos conmigo, y bueno, pues a darle. Vamos a seguir”, dice en el video de poco menos de un minuto.

En un video, el funcionario informó que salió libre durante la noche del 8 de septiembre, aunque no dio detalles sobre el caso. Durante la detención tanto él como la edil de Tepic acusaron al Gobernador morenista, Miguel Ángel Navarro, de persecución política.

La aprehensión por presunta violencia familiar se registró el viernes en el domicilio de la Alcaldesa Geraldine Ponce, quien hizo una transmisión en vivo.

En el video se observa a elementos de la Fiscalía que portan armas largas entrar a la casa de la Presidenta Municipal para ejecutar una orden de cateo. Minutos después el funcionario aparece esposado y es llevado a un vehículo.

“Es un delito de violencia familiar, ¿lo pueden creer? Les dije esta es una persecución política del Gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Si me matan, si me muero, si me golpean adentro de donde estoy, fue el Gobernador Navarro”, sostuvo Galván Araiza durante su detención.

La Alcaldesa de Tepic aseguró que la detención de su jefe de Gabinete era una cortina de humo del Gobernador para esconder la detención de funcionarios de la Fiscalía de Nayarit, entre quienes se encuentra la Fiscal de Búsqueda de Personas Desaparecidas.