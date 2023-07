“Dentro del término constitucional se resolvió la situación jurídica de Víctor ‘F’, camillero que trasladaba a la niña dentro del nosocomio, a quien se dejó en libertad por considerar que en los hechos que se investigan, hasta este momento, no le resulta responsabilidad penal”, señaló la FGE de Quintana Roo, en su comunicado.

“Estamos realizando las investigaciones correspondientes apegados en todo momento a los protocolos establecidos, respetando los derechos del personal que labora en este hospital del IMSS; llegaremos hasta las últimas consecuencias y se le aplicará la ley a el o los responsables de este trágico accidente”, dijo Raciel López Salazar, titular interino de la FGE quintanarroense, tras visitar el citado nosocomio público.

En un video que circula a través de las diversas redes sociales, se ve parte de la declaración ministerial de Víctor ‘F’, desde una cama del hospital en donde se le estableció custodia de la FGE de Quintana Roo. El camillero afirmó que él también era una víctima de la falla en el elevador y que el verdadero responsable tendría que ser detenido.

“A mi no me importa aceptar una culpa que no es mía, porque también fui víctima, porque también quedé encerrado. Salí por un pinche agujero que estaba cabrón y todavía intenté rescatar a la bebé, yo lo intenté porque al final de cuentas todos somos padres, tenía la edad de mi hijo menor”, narró el camillero, entre lágrimas.