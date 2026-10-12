$!Liberan a presunto jefe criminal tras bloqueos y quema de vehículos en Morelos

Daniel Vergara, alias “El Güero del Gym” o “El Sensual”, señalado como presunto integrante de la célula criminal La Empresa, fue liberado junto con otros tres detenidos el 12 de octubre de 2026, luego de una jornada de bloqueos carreteros, incendio de vehículos y retención de agentes ministeriales en Totolapan, Morelos.
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó la liberación mediante un comunicado difundido alrededor de las 21:35 horas. Según la dependencia, los cuatro hombres quedaron en libertad cerca de las 19:30 horas, después de que las autoridades priorizaran la integridad de los agentes retenidos por pobladores.
Las detenciones derivaron de un operativo interinstitucional que incluyó cateos en inmuebles vinculados con esa célula delictiva, la cual opera en la zona oriente del estado y en el tramo conocido como Los Altos de Morelos. Tras los arrestos, habitantes y presuntos integrantes del grupo criminal bloquearon accesos carreteros e incendiaron patrullas, vehículos particulares y motocicletas para impedir el traslado de los detenidos.
Los cierres afectaron las conexiones hacia Yecapixtla, Atlatlahucan, Tlayacapan y Oaxtepec. La tensión se prolongó durante varias horas, mientras los pobladores exigían la liberación de los detenidos.
En registros policiales, Vergara aparece señalado como segundo al mando de Júpiter Araujo Bernard, relacionado con grupos identificados como el Cártel del Pacífico, La Empresa y los denominados Pueblos Unidos.
Por separado, la FGE informó que José David “N”, señalado como otro presunto generador de violencia, fue puesto a disposición del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.
En medio de la movilización de fuerzas estatales hacia la zona oriente, cuatro policías estatales murieron en un accidente de una patrulla sobre la autopista México-Cuernavaca, a la altura del entronque con la carretera La Pera-Cuautla. Dos de los elementos fallecieron en el lugar y otros dos murieron posteriormente en hospitales, según el último reporte oficial.
Las autoridades señalaron que los policías se dirigían a atender la emergencia en la zona oriente. Las circunstancias del percance permanecían sin esclarecer, por lo que se abrirían investigaciones para determinar cómo ocurrió y si estuvo precedido por una persecución con civiles armados. Además, un agente de la Agencia de Investigación Criminal de la FGE resultó herido por arma de fuego y su estado de salud se reportaba estable.
La violencia también alcanzó al transporte público. Cerca de las 20:00 horas, una combi de la Ruta 13, que presta servicio hacia Oaxtepec, fue baleada en la zona de Cazahuates, en el municipio de Tlayacapan. En el sitio fueron localizados 12 casquillos percutidos, sin reporte de personas lesionadas ni detenidos por ese ataque.
Los hechos provocaron temor entre habitantes de Totolapan y comunidades aledañas, muchos de los cuales se resguardaron en sus viviendas ante los bloqueos y la quema de vehículos. Las autoridades recomendaron evitar salir de casa, mantenerse alejados de las zonas de riesgo y reportar emergencias al 911 o denuncias anónimas al 089.
La FGE aseguró que los hechos violentos no quedarán impunes.