$!Liberan a presunto jefe criminal tras bloqueos y quema de vehículos en Morelos

Daniel Vergara, alias “El Güero del Gym” o “El Sensual”, señalado como presunto integrante de la célula criminal La Empresa, fue liberado junto con otros tres detenidos el 12 de octubre de 2026, luego de una jornada de bloqueos carreteros, incendio de vehículos y retención de agentes ministeriales en Totolapan, Morelos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos confirmó la liberación mediante un comunicado difundido alrededor de las 21:35 horas. Según la dependencia, los cuatro hombres quedaron en libertad cerca de las 19:30 horas, después de que las autoridades priorizaran la integridad de los agentes retenidos por pobladores.

Las detenciones derivaron de un operativo interinstitucional que incluyó cateos en inmuebles vinculados con esa célula delictiva, la cual opera en la zona oriente del estado y en el tramo conocido como Los Altos de Morelos. Tras los arrestos, habitantes y presuntos integrantes del grupo criminal bloquearon accesos carreteros e incendiaron patrullas, vehículos particulares y motocicletas para impedir el traslado de los detenidos.

Los cierres afectaron las conexiones hacia Yecapixtla, Atlatlahucan, Tlayacapan y Oaxtepec. La tensión se prolongó durante varias horas, mientras los pobladores exigían la liberación de los detenidos.

En registros policiales, Vergara aparece señalado como segundo al mando de Júpiter Araujo Bernard, relacionado con grupos identificados como el Cártel del Pacífico, La Empresa y los denominados Pueblos Unidos.