Liberan a presuntos integrantes de la Luz del Mundo tras audiencia; jueza consideró que detención fue ilegal

Una jueza del estado de Michoacán ordenó liberar a 38 presuntos integrantes de la congregación religiosa La Luz del Mundo, quienes fueron detenidos el pasado miércoles en un campamento del municipio de Vista Hermosa.

Tras una audiencia de más de 12 horas en el centro de Justicia Panal Federal en Morelia, Michoacán, la jueza consideró que la aprehensión hecha por agentes de la policía estatal fue ilegal, por lo que decidió dejar en libertad a 37 mexicanos y un estadounidense.

Las personas liberadas tienen orígenes del Estado de México, Michoacán, Jalisco, Nayarit y Guerrero.

Los sujetos habían sido trasladados por autoridades a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Morelia, donde se buscaba acusarlos por ser presuntos responsables de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Detención de los presuntos guardias de la Luz del Mundo

La captura de los presuntos guardias de La Luz del Mundo se originó tras una denuncia ciudadana sobre la presencia de civiles armados en una brecha de la comunidad Los Limones, en Vista Hermosa, municipio limítrofe con Jalisco.

“Al realizar los recorridos nos percatamos que se encontraba un campamento con varios masculinos realizando tareas de adiestramiento (...) detectamos la presencia de este material que se utiliza para el adiestramiento de corporaciones de seguridad”, señaló Juan Carlos Oseguera, secretario de Seguridad de Michoacán.

Tras realizar las primeras entrevistas, los sujetos dijeron pertenecer a la organización religiosa, lo cual no se puede asegurar y no se descartan otras líneas de investigación como la capacitación por parte de algún grupo del crimen organizado, detalló el funcionario.

De igual manera, mencionó que entre los detenidos está el dueño del predio y que al menos dos de ellos formaron parte de corporaciones de seguridad.

Cabe destacar que la zona donde estaba ubicado el campamento clandestino —en el que ocurrió la detención— está identificada como la principal área de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Líder de la Luz del Mundo cumple condena

Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, cumple una condena de 16 años en California por abusar sexualmente de tres menores de edad y, hace unos días, se declaró no culpable de los delitos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.

La iglesia se pronunció este martes sobre la audiencia del llamado “apóstol de Jesucristo”, al afirmar que los cargos en su contra son infundados, mentirosos, calumniosos, y denunció el encarcelamiento injusto de dos de sus integrantes.