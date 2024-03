El periodista Jaime Barrera Rodríguez, quien había sido reportado como desaparecido el lunes y el martes la Fiscalía de Jalisco reportó que había sido privado de su libertad, fue liberado durante la madrugada de este miércoles.

Su hija, Itzul Barrera, fue quien confirmó en redes sociales el regreso de su padre tras la privación de su libertad.

Jaime Barrera es un periodista de más de tres décadas de trayectoria en Guadalajara, donde ha ejercido en medio impresos como en radio y televisión.

El lunes por la tarde Jaime Barrera fue privado de su libertad con lujo de violencia, según la versión de la Fiscalía local, después de haber concluido un programa de radio.

Esa misma tarde, Itzul Barrera dio a conocer que su padre estaba desaparecido y se realizó una movilización para su localización.

El periodista Jaime Barrera Rodríguez relató sobre su liberación durante la madurgada de este miércoles en el municipio de Magdalena, Jalisco.

El mismo comunicador consiguió un teléfono, con el cual llamó a sus familiares y al número de emergencias 911, para solicitar ayuda.

Esto generó la movilización de unidades de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Fiscalía estatal, las cuales se trasladaron hasta un punto desconocido para resguardarlo.

Barrera Rodríguez fue llevado a un hospital, para ser revisado por un médico y certificar su estado de salud.

El propio periodista consideró en diversas entrevistas, que su secuestro estaba vinculado a su actividad periodística, por lo que no se pidió “un rescate ni nada de eso”.

Adelantó que solicitaría ser incluido en el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación.

“Nunca lo había solicitado, pero creo que ahora sí es indispensable”, dijo.

“Es necesario que se ajusten todos los mecanismos y protocolos de protección a periodistas”, señaló Barrera Rodríguez, para que los informadores no fueran presas del poder fáctico, que limitaba su quehacer.

Insistió que su secuestro era un elemento que contribuía a enturbiar más la vida en el estado de Jalisco, en el marco del actual proceso electoral, ya que no solo se trataba de la seguridad de los candidatos, sino de quienes hacían la crónica de la contienda.

“No fue secuestro, porque no pidieron rescate. Fue una especie de advertencia de lo que yo escribo, de lo que yo digo [...] Quedan como advertencias, ‘hoy te vas, pero sabemos dónde vives, dónde estás, y tu familia’, es complejo”, enfatizó en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula.

“Estuve en cautiverio, con los ojos vendados, con las manos atadas, hincado la mayor parte del tiempo y luego acostado, en un sitio donde no veía, con un poco de agua. Luego me llevaron a otro sitio y me dejaron en la entrada de Magdalena”, detalló.

“De repente las fauces de la delincuencia se te asoman y te escupen en la cara y ya no sabes qué hacer. Fue una odisea larga, terrible, pero afortunadamente terminó bien. Creo que el movimiento de todo el gremio y las personas ayudó a que esto terminara bien”, comentó Barrera Rodríguez.

“El reto es no dejar que eso pase. La vida sigue, hay que tomar muchas precauciones, pero que eso no limite en el trabajo de uno. Me quedaré en Guadalajara”, agregó.

“La Fiscalía del Estado informa que se localizó en buen estado de salud al comunicador Jaime Barrera. Esta representación social continuará con los actos de investigación de gabinete y campo para esclarecer los hechos y capturar a quienes resulten responsables”, señaló la Fiscalía de Jalisco.

“Hace unos momentos la Fiscalía de Jalisco y la Coordinación de Seguridad me confirmaron que el periodista Jaime Barrera ha sido localizado con bien. Está en casa, que es lo importante, pero las investigaciones continuarán para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Gracias, de corazón, a las corporaciones de seguridad y búsqueda por su trabajo y a la ciudadanía por su ayuda”, dijo, por su parte, el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez, en redes sociales.

El periodista fue privado ilegalmente de su libertad, por al menos tres personas, alrededor de las 14:00 horas del 11 de marzo de 2024, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, según confirmó Luis Joaquín Méndez Ruiz, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, el día 12 del mismo mes y año.

Fue la madrugada de este martes en que las fuerzas federales encabezaron un operativo para su rescate, el cual se dio en Magdalena Jalisco.

La Fiscalía de Jalisco reportó que Jaime Barrera se encuentra sano y salvo, aunque no se ha difundido información sobre sus captores.