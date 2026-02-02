$!Liberan la Autopista del Sol tras 7 horas de bloqueos; pobladores de Juan R. Escudero, Guerrero, exigen retiro de autodefensas

Autoridades comunitarias y pobladores del municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, liberaron los carriles de la Autopista del Sol que mantenían bloqueados desde las 7:50 de la mañana, luego de firmar una minuta de acuerdos con autoridades estatales y representantes del gobierno de México.
De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), ya se restableció la circulación; sin embargo, en la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos.
Los manifestantes exigen el retiro de presuntos policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) de diversas localidades.
Habitantes, comisarios y transportistas rechazan la incursión de más de 200 policías comunitarios provenientes del municipio de Ayutla, quienes, en días recientes, se desplazaron hacia Tecoanapa y Juan R. Escudero, y a los que acusan de generar un clima de tensión e inseguridad en la región e, incluso, de mantener vínculos con grupos criminales.
Durante una conferencia de prensa realizada este domingo, las autoridades comunitarias advirtieron que, de no concretarse el retiro de dichos grupos, los propios pobladores se organizarían para expulsarlos.
En tanto, este lunes exigieron ser atendidos por autoridades federales y por la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, como condición para liberar la vialidad.
Cabe destacar que, el pasado 30 de enero, ante la movilización de los integrantes de la UPOEG y del CIPOG-EZ hacia Tecoanapa y Juan R. Escudero, el gobierno de Guerrero informó que, con el apoyo de autoridades federales, se realizó un recorrido preventivo y de diálogo en la región, solicitando a las autodefensas regresar a sus localidades, petición que “fue aceptada de manera pacífica”.
Ante el bloqueo de este lunes, la Secretaría General de Gobierno de Guerrero informó que, por tercera ocasión, autoridades federales sostuvieron diálogo con el coordinador de comisarios de Juan R. Escudero, Daniel Rosas Martínez, quien encabeza el bloqueo.
“Se reiteró la disposición permanente al diálogo y se ofreció nuevamente la atención institucional por parte del Gobierno del Estado y del Gobierno de México, con el objetivo de construir acuerdos que permitan restablecer la circulación y atender las demandas planteadas, privilegiando siempre las vías pacíficas y el entendimiento”, señala el comunicado.