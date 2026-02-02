$!Liberan la Autopista del Sol tras 7 horas de bloqueos; pobladores de Juan R. Escudero, Guerrero, exigen retiro de autodefensas

Autoridades comunitarias y pobladores del municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, liberaron los carriles de la Autopista del Sol que mantenían bloqueados desde las 7:50 de la mañana, luego de firmar una minuta de acuerdos con autoridades estatales y representantes del gobierno de México.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), ya se restableció la circulación; sin embargo, en la zona se registra carga vehicular en ambos sentidos.

Los manifestantes exigen el retiro de presuntos policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) de diversas localidades.

Habitantes, comisarios y transportistas rechazan la incursión de más de 200 policías comunitarios provenientes del municipio de Ayutla, quienes, en días recientes, se desplazaron hacia Tecoanapa y Juan R. Escudero, y a los que acusan de generar un clima de tensión e inseguridad en la región e, incluso, de mantener vínculos con grupos criminales.