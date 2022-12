Libran órdenes de aprehensión por casos de meningitis en Durango; van 22 muertos y 70 casos positivos

MAZATLÁN._ Tras dar a conocer que el Poder Judicial ya libró 7 órdenes de aprehensión contra dueños y administradores de hospitales donde presuntamente los pacientes de infectaron de meningitis, el Gobernador de Durango dijo que no se descarta que se siga investigando el tema de los medicamentos y se dará tratamiento preventivo a mil 400 personas que se están revisando.

”Hasta ahorita el número oficial es de 22 personas fallecidas, 70 casos positivos”, añadió Esteban Villegas Villarreal en entrevista este martes en Mazatlán.

“Estamos muy ocupados en este tema, ya nos dieron los primeros resultados de la Cofepris (Comisión Federal para la Atención contra Riesgos Sanitarios) que estábamos esperando, ya la Fiscal General de Durango y el Poder Judicial giraron algunas órdenes de aprehensión contra dueños y administradores de los hospitales que es hasta ahorita lo que tenemos”, expresó Esteban Villegas Villarreal.

”Sin descartar que se siga investigando el tema de los medicamentos, de los laboratorios por una razón y es muy sencilla, imagínense si estas compañeras mujeres se operaron en estos hospitales privados en mayo, en junio y apenas hasta hace tres semanas tuvimos los primeros hallazgos, imagínense los estudios que se tienen que hacer para poder determinar exactamente cuál fue la causa, sin embargo, la Cofepris señaló algunas irregularidades fuertes en estos hospitales y por eso se hacen estas órdenes de aprehensión.

Agregó que los duelos y administradores de cuatro hospitales privados llevarán sus juicios, los jueces determinarán su situación legal, pero no se descarta ninguna otra posibilidad, hasta ahorita no hay ninguna persona detenida.

”Y les comparto, tenemos un universo de mil 400 personas que estamos revisando, ya tenemos contacto con todas las personas, el Departamento de Salud tanto de México como una recomendación que nos hace la CDC de Estados Unidos que también nos están ayudando, ellos tuvieron un caso similar en el 2012 e hicieron un registro de 14 mil personas y nos están proponiendo que demos un medicamento, un antimicótico a todas las personas, a las mil 400 para poder prevenir cualquier cosa y tratar a tiempo”, continuó Villegas Villarreal.

“Ya dimos cinco mujeres de alta el día de antier, tenemos otras cinco en observación que llegaron con síntomas, ya no los tienen y en la punción de líquido cefalorraquídeo sale ya negativa, entonces las vamos a egresar para que el tratamiento sea en casa”.

Precisó que cada caja del antimicótico cuesta 10 mil pesos y requiere 12 cada persona para poder llevar un tratamiento en casa de dos meses, son alrededor de 170 millones de pesos los que se requieren para realizar eso, ya el Gobierno Federal está apoyando, se tiene todo el respaldo de esa instancia de Gobierno, del Presidente de la República y del Instituto Nacional de Salud, por lo que se está listos para pedir la autorización de las mil 400 personas para que se les aplique dicho medicamento preventivo, pues no se puede hacer sin la autorización de ellas y se les va estar monitoreando o a quienes accedan de ellas a tener este tratamiento preventivo.

Cada semana se les estarían realizando distintas pruebas de laboratorio que permitan llevar un control para saber si está funcionando, cómo está funcionando, cada cuerpo es distinto y eso permitirá determinar si se sube la dosis, si se baja o si se quita para poder frenar este problema.

”Recordemos que esta problemática no fue en hospitales del Gobierno, fue en hospitales privados y nosotros agarramos rápido el problema, aunque ellos deberían de estar prácticamente costeando todo lo estamos haciendo nosotros junto con el Gobierno Federal y no vamos a escatimar, no les va faltar absolutamente nada, tenemos un proceso también por fuera porque quien ya desgraciadamente falleció pues dejó niños de 4 meses, de 3 meses más los que ya tenía”, expresó.

Por ello dijo que se está haciendo un programa revisando primero quién se va quedar con la custodia de los menores si el papá o los abuelos para empezar un programa general con ellos, poder buscar un fondo del Estado que les permita tener becas a los niños, guarderías, ver si los esposos tienen o no trabajo, algo integral.

Actualmente a través de las secretarías del estado, del DIF estatal, de empresarios que se están sumando se está tratando de abastecer de leche, pañales, alimentos a las familias y se está abriendo una parte del cuarto piso del Hospital General 450 que puedan los niños, los bebés tengan contacto con las mamás enfermas cuando menos una vez al día como lo recomiendan los psiquiatras, dio a conocer, esta enfermedad no es transmisible, pero ya hay un riesgo ya con el estar en un hospital.

Ahorita se tienen 28 personas en el Hospital General 450, 7 en el IMSS de Durango, 3 en el Issste y una más en el IMSS de Torreón, además un niño de 7 años que salió positivo tiene doble nacionalidad y los papás decidieron trasladarlo a Estados Unidos, a un hospital de Texas y ojalá se puedan frenar esto a tiempo.