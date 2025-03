$!Libre, sin miedo: mujeres pintan consignas y denuncian agresiones mientras avanzan rumbo al Zócalo de CDMX

“Asesinos, asesinos, asesinos son ustedes, en la guerra contra el narco las que mueren son mujeres” y “aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el pinche gobierno se tiene que morir”, eran algunas de las consignas que gritaban las presentes al unísono.

Al evento, que inició alrededor de las 10:00 horas, no asistieron cuadros de oposición ni tampoco representantes de organizaciones feministas, por los que las presentes privilegiaron celebrar a la presidenta.

Denuncian violencia machista al interior de colectivos

A la altura de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Frente Amplio de Familias Buscadoras de Verdad, Luxiérnagas, denunció violencias machistas al interior de la organización de colectivos de la Ciudad de México.

“El día de hoy, 8M, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es importante que entendamos que la violencia de género y el machismo precede a cualquier suceso desafortunado, es decir, todas las familias de este país estamos inmersas dentro de una cultura machista que reproduce estas violencias microscópicas a actos tan terribles como el feminicidio y la desaparición”, manifestaron las familias de personas desaparecidas.

Conforman Frente Amplio de Familias Buscadoras de Verdad

Al iniciar el día, un grupo de mujeres y familias buscadoras protestaron frente a Palacio Nacional, colocaron fotos de personas desaparecidas, velas y pancartas.

Desde ahí anunciaron la conformación de Luxiérnegas, Frente Amplio de Familias Buscadoras de Verdad, Justicia en la Ciudad de México, conformado por cinco familias de personas desaparecidas de larga data.

Las integrantes del Frente expresaron su rechazo a las políticas en materia de desaparición que se han implementado en los últimos meses en la capital del país. “Reiteramos nuestra postura, no en nuestro nombre. No avalamos decisiones que no reflejan el sentir de todas las familias”, expresaron.